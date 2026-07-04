Известный певец сделал заявление о возвращении русского языка на сцену в Украине после войны

По мнению исполнителя, полномасштабная война дала украинской музыке шанс окончательно стать самодостаточной.

Певец Игорь Целип категорически выступил против возвращения русского языка на украинскую сцену после окончания войны. По его мнению, украинские артисты не будут иметь права исполнять русскоязычные песни.

"Если говорить честно, то я против того, чтобы украинские артисты после войны продолжали петь на русском языке. После всего, что пережила наша страна, лично я не вижу в этом ни необходимости, ни смысла, – заявил Целип в комментарии УНИАН. – Мы уже не живем в той реальности, которая была до 2022 года. За это время украинцы пережили слишком много боли, потерь и трагедий. Именно поэтому для многих людей русский язык перестал быть просто языком песен или общения. Это уже гораздо более глубокий вопрос".

По его мнению, полномасштабная война дала украинской музыке шанс окончательно стать самодостаточной.

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"Раньше нам постоянно навязывали мысль, что без русскоязычного контента украинский шоу-бизнес не выживет. Но жизнь показала обратное. Сегодня украинская музыка переживает один из лучших периодов в своей истории. У нас есть сильные артисты, сильные песни и огромная поддержка слушателей", – отметил певец.

Особенно критично Целип высказался об артистах, которые резко изменили свою позицию после начала полномасштабного вторжения:

"Меня настораживает то, как много людей начали менять свою позицию. Еще несколько лет назад они говорили одно, пели на русском, работали на русскоязычную аудиторию, а сегодня рассказывают совсем другую историю. Я не люблю таких вещей. Люди всё помнят!".

Певец убежден, что возвращение русскоязычных песен может стать опасным шагом назад для украинской культуры.

"Больше всего я не хочу, чтобы через несколько лет мы снова вернулись к тому, от чего так долго отходили. Чтобы нам снова начали доказывать, что украинская музыка недостаточно популярна или недостаточно конкурентоспособна. Мы уже доказали, что это не так", – констатировал артист.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как Целип отреагировал на заявление Приходько о "киевском русском языке".

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