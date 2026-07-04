'Белая полоса' вот-вот начнется в жизни трех знаков Зодиака: кто они

В списке есть представители знака Телец.

С 4 июля 2026 года для трёх знаков Зодиака наступает период, когда жизнь постепенно приходит в равновесие. Во время прямого движения Хирона постоянный поток негатива уходит на второй план, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Если посмотреть вокруг, может показаться, что новости и социальные сети буквально перегружены тревожной информацией, но поддаваться этому влиянию не обязательно. Каждый человек способен выдержать лишь определённый объём негатива, после чего приходит осознание, что пора остановиться. Именно в субботу многие достигают этой точки. Жизнь начинает улучшаться, потому что появляется внутреннее разрешение вернуться к естественному оптимизму.

Телец

У Тельцов бывают периоды грусти и упадка сил, и иногда они могут надолго погружаться в уныние. Однако это не их устойчивое состояние – они достаточно быстро возвращаются к внутреннему балансу. Во время прямого движения Хирона в вашем знаке начинается процесс восстановления, и вы позволяете ему происходить естественно.

Это важный этап, потому что не всегда удаётся закрепить внутренний прогресс и превратить его в устойчивое новое состояние. Но именно это происходит в субботу. Вы не откатываетесь назад, а используете благоприятный период для внутреннего исцеления.

Прямое движение Хирона помогает вам вернуться к лучшей версии себя, даже после временных спадов. Вы снова включаете активность, и сам процесс движения вперёд улучшает качество жизни. Сейчас вы настраиваетесь на позитив, и это начинает работать в вашу пользу.

Лев

Во время прямого движения Хирона у Львов появляется ощущение готовности отпустить всё, что вызывало внутреннее напряжение, сомнения и неуверенность. Вы никогда не были людьми, лишёнными уверенности, но в последнее время она могла колебаться. Сейчас приходит время вернуться к своему сильному и собранному состоянию.

Хирон, как символ исцеления, в этот период приносит мягкую восстановительную энергию. Он помогает переработать старые переживания, которые формировали негативные установки, и вернуть веру в себя.

Жизнь заметно улучшается, когда восстанавливается самооценка и возвращается ощущение собственной силы. Вы талантливы и смелы – важно снова это осознать и удерживать.

Скорпион

В субботу перед Скорпионами встаёт выбор: продолжать двигаться по привычному сценарию или воспользоваться шансом на серьёзные перемены. И вы, скорее всего, выбираете развитие и движение вперёд – без колебаний.

Во время прямого движения Хирона приходит ощущение готовности оставить прошлое позади и перейти на новый уровень. Это решение открывает путь к улучшению жизни и достижению желаемого.

Вы действуете целеустремлённо и уверенно, и нет причин сомневаться в собственных возможностях. Перед вами стоит задача, к которой вы готовы приложить максимум усилий. И это приносит результаты – личные достижения и ощущение глубокого удовлетворения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут грести деньги лопатой весь июль.

Вас также могут заинтересовать новости: