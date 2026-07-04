'У нас ничего не осталось': Reuters рассказало историю жительницы Киева после удара РФ

Российский удар уничтожил квартиру жительницы Киева и реликвии, среди которых был подарок Папы Франциска.

Российский ракетный и дронный удар, произошедший в четверг, стал одним из самых жестоких нападений на Киев за более чем четыре года войны. Эта атака унесла жизни 30 человек и привела к серьезным разрушениям в столице Украины. Об этом пишет Reuters.

Одна из местных жительниц Ирина Плехова перешагивала через пепел семейных ценностей, обугленных книг, икон и расплавленного розария в своей квартире, которая была повреждена во время авиаудара.

Она рассказала, что этот розарий ее семье подарил Папа Франциск.

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"У нас ничего не осталось. Все полностью сгорело", - сказала 42-летняя женщина.

Этот удар также уничтожил ценные вещи, которые Плехова вместе со своим мужем, кинорежиссером, собирала на протяжении десятилетий. Пара жила в доме рядом с крупнейшим в стране киноархивом, где исторически проживали украинские кинематографисты.

"Здание получило незначительные повреждения во время предыдущего обстрела 15 июня, но обломки от удара в четверг вызвали пожар, охвативший значительную часть здания. Среди утраченных вещей - около 5 000 старых книг, икона, которую её бабушка хранила во время Второй мировой войны, и DVD-диски со старыми кадрами, которые супруги планировали передать в архив", - говорится в материале.

Женщина, перебирая обломки в квартире, улыбнулась, когда заметила на подоконнике слегка поврежденную табличку с гербом Украины.

"О Боже, посмотрите, что осталось - я возьму это", - сказала она. Указав на угол, она добавила: "А здесь еще висел украинский флаг".

Массированный удар по Киеву - что известно

Как писал УНИАН, в Киеве число жертв удара РФ возросло до 30. По состоянию на вечер четверга было известно, что 91 человек получил ранения. Также было известно, что в настоящее время без вести пропала 15-летняя девочка.

"Поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки. Судмедэксперты также работают над идентификацией фрагментов тел", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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