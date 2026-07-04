Американец ненавидел электромобили, пока не купил Tesla: сколько он экономит

Американец утверждает, что после перехода на Tesla Model Y ежегодно экономит до 8 тысяч долларов благодаря более дешевой зарядке, кредиту и страхованию.

Американец, который раньше скептически относился к электромобилям и не понимал их владельцев, заявил, что после перехода на Tesla Model Y его мнение кардинально изменилось. По его словам, новый автомобиль позволил ему ежегодно экономить тысячи долларов.

Своей историей мужчина по имени Том Форсайт поделился в Facebook-сообществе владельцев Tesla Model Y, о чем сообщает Torque News.

Форсайт рассказал, что раньше ездил на пикапе Chevy Silverado 2500 и открыто высмеивал электромобили.

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"Я покачивал головой, когда видел людей у зарядных станций, думая: "В этом нет никакого смысла"", – написал он.

За три года американец проехал на своем Silverado более 100 тысяч миль и считал его отличным автомобилем. Однако со временем он понял, что возможности большого пикапа ему были нужны лишь для небольшой части поездок.

Когда пришло время покупать новый автомобиль, он сравнил расходы и пришел к выводу, что Tesla Model Y выгоднее.

"Учитывая стоимость Model Y Premium AWD, финансирование под 0,99% и разницу в расходах между двумя автомобилями в зависимости от пробега, покупка Model Y была элементарной математикой", – пояснил он.

Сколько удалось сэкономить

По словам Форсайта, примерно 90% зарядок он осуществляет дома, что позволяет существенно сократить расходы на эксплуатацию автомобиля.

Он утверждает, что только на топливе экономит от 7 до 8 тысяч долларов в год.

Кроме того, владелец Tesla обратил внимание на более выгодные условия финансирования автомобиля. Если кредит на Silverado был оформлен под 5%, то для Tesla ставка составляла всего около 1%.

Также он сравнил расходы на страхование. По его словам, страховка для Chevy Silverado обходилась примерно в 1200 долларов в год, тогда как для Tesla Model Y – в 1032 доллара.

"Только экономия на бензине уже покрывает расходы", – отметил он.

Подобные истории случаются регулярно

Вице-президент по коммуникациям Ассоциации электромобилей (EVA) Джон Хайем заявил, что подобные истории организация слышит постоянно.

"Мы слышим об этом постоянно. Именно поэтому проводим мероприятия, где люди могут приехать и опробовать электромобили", – сказал он.

По данным издания, аналогичными впечатлениями делятся и другие владельцы электрокаров. Водители из США, Канады и Великобритании также сообщали о существенном снижении расходов после перехода с бензиновых автомобилей на электромобили.

В то же время авторы отмечают, что фактическая экономия зависит от условий эксплуатации, стоимости электроэнергии, способа зарядки и других индивидуальных факторов, поэтому перед покупкой нового автомобиля стоит самостоятельно оценить все расходы.

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