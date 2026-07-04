Лиса и 'летающий краб': фотограф поймала уникальный кадр при полуночном солнце в Норвегии

Фотограф рассказала историю уникального кадра, который ей удалось сделать.

Эффектный снимок рыжей лисицы, замершей в попытке поймать краба в воздухе на покрытом водорослями берегу в Норвегии, был сделан в 2 часа ночи при ярком дневном свете – и теперь он получил уже пятую награду, присуждённую Обществом международных фотографов природы и дикой природы.

Фотограф Сесилие Берган Стюдал сделала этот многократно отмеченный наградами снимок под названием "Аэродинамический краб" при полуночном солнце в Финнмарке – явлении, при котором в регионе светло 24 часа в сутки, пишет Digital Camera World.

Стюдал предпочитает профессиональную зеркальную камеру Nikon и объектив 70–200 мм. И хоть Nikon D6 был выпущен в 2020 году и сейчас снят с производства, по сей день он остаётся весьма востребованной полнокадровой моделью среди профессиональных фотографов.

Видео дня

Технические детали:

Камера: Nikon D6.

Объектив: Nikkor 70–200 мм.

Экспозиция: 1/1000 с, f/2.8, ISO 3200.

История кадра

"В прошлом году я провела несколько ночей при полуночном солнце с небольшой семьёй лисиц здесь, в Финнмарке", - заявила Стюдал.

По ее словам, они подарили ей множество невероятных и тёплых моментов летом 2025 года, и она чувствует себя привилегированной, наблюдая, как лисята превращались в уверенных охотников.

"Лисица на этом фото – самый смелый из двух лисят в семье. В ту самую июльскую ночь, около 2 часов, она подошла ко мне, и я заметила, что она грызёт краба. Она доела своё лакомство, и я сделала несколько снимков лисицы, пока та прогуливалась и немного позировала", - добавила фотограф.

Через некоторое время она забралась в фукус (водоросли) и снова начала охотиться на крабов. Внезапно лисенок подбросил краба в воздух. Краб приземлился обратно в водоросли, но лисёнок снова его нашёл и с удовольствием принялся за добычу.

Именно этот момент, длившийся долю секунды, ей и удалось запечатлеть на фото.

Почему снимок выделился в глазах жюри

"Своей креативностью, техническим совершенством и мощным повествованием", – объясняет Колин Джонс, директор Общества.

Ее снимок-победитель – прекрасное напоминание о невероятных моментах, которые природа дарит тем, у кого хватает терпения и страсти, чтобы их запечатлеть.

Ранее УНИАН сообщал, что одно видео случайно подтвердило существование в Ливии редкого хищника.

Вас также могут заинтересовать новости: