Последние четыре месяца в городе нет ни связи, ни каких-либо коммуникаций - ни света, ни воды, ни газа.

В конце сентября Купянск закрыли на въезд и выезд - из-за присутствия в городе россиян, которых пытаются выбить украинские военные. Об этом пишет DW.

Отмечается, что жители населенного пункта, напуганные появлением россиян, самостоятельно выбираются из города - эвакуационные группы не могут заехать туда.

По словам 75-летней Валентины, которая решила уходить из города пешком после того, как ей угрожали гранатой российские военные, последние четыре месяца в городе нет ни связи, ни каких-либо коммуникаций - ни света, ни воды, ни газа. Не работают и магазины.

"Прилеты страшные. Все сносили. Все черное, все сгорело, - вспоминает женщина. - А дроны летают... Если кого-то заметили, обязательно будут висеть, пока не сбросят на человека. И много людей гибнет," - пожаловалась она.

Боец с позывным "Трафка" рассказал, что россияне атакуют дронами логистику и украинские позиции, в частности операторов беспилотников.

"Сюда зашло их сильное подразделение БПЛА - мы уже на себе это почувствовали, когда они пытались уничтожить нашу позицию. У них наработанная система - сначала посылают много FPV, а потом залетает оптика," - заявил военный, командующий схожим украинским подразделением.

Война в Украине - ситуация в Купянске

Ранее офицер отделения коммуникаций 116 ОМБр ВСУ Валерий Киселев заявил, что для российских оккупантов важен не сам Купянск, как скорее Купянск-Узловой - артерия, которая поможет перебрасывать быстро силы и ресурсы.

По его словам, со стороны Сил обороны сейчас привлечены дополнительные бригады, которые оттесняют врага на севере Купянска и возвращают его на ту линию соприкосновения, которая была на момент месяца или полтора назад.

