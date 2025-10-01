Под постоянными атаками дронов жители Краматорска и Славянска пытаются сохранить жизнь, бизнес и веру в будущее.

В прифронтовых городах Краматорске и Славянске жизнь продолжается вопреки постоянной угрозе: над ними зависают беспилотники, которые взрываются прямо над улицами, рынками и жилыми кварталами, заставляя людей учиться жить в новой реальности войны, пишет Reuters.

В своем новом шоуруме в центре Краматорска предприниматель Максим Лысенко прерывает разговор и прислушивается - потом слышна высокая тональность дрона, и через мгновение раздается взрыв.

"Бум! Это Краматорск", - говорит он и добавляет, что, несмотря на опасность, не намерен покидать город. Вся его коллекция и пространство магазина - это также способ показать поддержку местной общине и солдатам.

По наблюдениям журналистов и местных жителей, за короткий промежуток времени над городом произошло несколько атак дронами-камикадзе. Эти аппараты - от малых FPV-моделей до более мощных беспилотников - делают пехотные продвижения более дорогими и опасными, а районы в 20-25 км по обе стороны линии фронта превращают в зоны постоянного риска.

Часть жителей остается, часть выезжает, но многие - как 25-летняя Дарка Гарник, вернувшаяся из-за границы, и фермер Сергей Куренной - выбирают остаться ради земли и памяти предков.

"Я должна быть здесь, потому что не прощу себе, если не увижу это место, если его когда-то оккупируют", - говорит Гарник.

Куренной, который руководит агрогруппой "КрамАгроСвит", описывает убытки от атак: попадание в технику, разрушение молочного комплекса, гибель скота, минные поля на участках, которые его семья обрабатывала на протяжении поколений.

Несмотря на постоянные удары, мысль о сдаче территорий в обмен на мир не находит поддержки у многих жителей: согласно опросу Киевского международного института социологии, 75% украинцев отвергают предложения России о прекращении войны с выводом украинских войск с Донбасса. Большинство респондентов также готовы терпеть войну столько, сколько нужно, хотя этот процент снизился по сравнению с предыдущими годами.

Технологические изменения в войне - широкое распространение дешевых дронов, FPV-моделей и даже оптоволоконных аппаратов - усложняют оборону: некоторые аппараты невозможно заглушить привычными средствами. Их дальность растет, а значит под угрозой оказываются не только военные цели, но и гражданская инфраструктура, рынки и дороги. Из-за этого логистика и эвакуация становятся более опасными, а маршруты въезда и выезда отрезаны или затруднены.

Впрочем, в Краматорске и Славянске местные жители демонстрируют стойкость: магазины продолжают работать, люди убирают обломки после взрывов, продавщицы возвращаются к прилавкам, а волонтеры и предприниматели пытаются поддержать повседневную жизнь.

"Мы видим город, который стремится продолжать жить. Это действительно невероятно", - говорит Дарка Гарник.

