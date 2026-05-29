Украина заблокировала российский сухопутный коридор в Крым, - Politico

Массированные и эффективные удары по российским каналам снабжения свидетельствуют о растущих возможностях украинских дронов и значительном увеличении объемов их производства.

Массовое применение дронов средней дальности в последние месяцы позволило ВСУ взять под контроль "федеральную трассу Р-280 "Новороссия", которую называют "сухопутным мостом" в оккупированный Крым. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что она обеспечивает снабжение как аннексированного полуострова, так и российской группировки на южном фронте - в Херсонской и Запорожской областях.

С начала весны беспилотные удары нейтрализовали российскую ПВО в регионе, после чего дроны получили возможность свободного передвижения в любом месте на оккупированных территориях. Теперь добраться до трассы "Новороссия", которая находится в 100 км от линии фронта, для украинских БПЛА - дело одного часа.

Издание пишет, что массированные и эффективные удары по российским путям снабжения свидетельствуют о растущих возможностях украинских дронов и значительном увеличении объемов их производства. Благодаря этому Киев больше не зависит от поставок оружия союзниками.

По оценке Института изучения войны, удары по автодорогам вместе с постоянными бомбардировками складов, командных центров, логистических маршрутов, систем ПВО ограничивают возможности России по переброске войск и техники на фронт. В результате темпы продвижения российских войск на южном направлении сильно упали по сравнению с предыдущими годами.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что Силы обороны Украины добились успехов на Александровском участке. Отмечалось, что украинские защитники уже освободили территорию вблизи Новоселовки. Кроме того, Силы обороны проводят зачистки от российских оккупантов вблизи Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

