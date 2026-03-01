Российское наступление в 2026 году 'захлебнется': в ISW объяснили причину

Уровень потерь в российских штурмах "неприемлем" для достижения значительного успеха, отмечают аналитики.

Российским войскам в ходе своего наступления вряд ли удастся захватить украинский "пояс крепостей" в 2026 году, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что россияне, вероятно, добьются некоторых тактических успехов, однако ценой значительных потерь.

Так, 21 марта стало известно, что российские войска потеряли 405 человек из более чем 500 военнослужащих, участвовавших в механизированном штурме 19 марта.

"Такой уровень потерь неприемлем и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - указівают в ISW.

Спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска пытаются захватить ключевые высоты к востоку от Славянска, которые украинские войска в настоящее время используют в качестве позиций для операторов беспилотников.

"Контроль украинцами господствующих высот к востоку от Славянска, вероятно, осложнит продвижение России к Славянску с относительно низменной местности вокруг Сиверска. Истощенные, плохо обученные и перегруженные российские войска на направлении Славянска, вероятно, еще больше ограничат успехи России в этом районе", - указывают аналитики.

Представитель украинской механизированной бригады, действующей на направлении Лимана, сообщил, что российские войска сократили базовую подготовку личного состава, участвующего в наземных штурмах, с одного месяца до одной недели – вероятно, для ускорения переброски новобранцев на передовую, чтобы компенсировать большие потери в дорогостоящих штурмах.

Ранее в ISW оценивали, что россияне, вероятно, не смогут начать и поддерживать наступление в направлении Славянска без получения дополнительных сил или снижения приоритета наступления на Купянск, и усилия России по ускорению подготовки, вероятно, являются частью усилий по подготовке дополнительных сил для наступления.

Кроме того, украинские Силы обороны принимают контрмеры, которые, вероятно, еще больше осложнят продвижение России, такие как более интенсивное поражение российских РСЗО в направлениях Славянска и Константиновки для нарушения подготовки российской артиллерии и расширение кампании ударов средней дальности для ослабления как наступательных, так и оборонительных возможностей России, добавляют аналитики.

Российское наступление

ISW отмечает, что российские войска начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский "пояс крепостей", главную линию обороны Украины в Донецкой области.

Так, РФ начала наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной оконечности Крепостного пояса. Кроме того, российские войска также создают условия для усиления наземных операций в направлениях Краматорска и Константиновки с целью наступления на "пояс крепостей" с юга.

