ВСУ на Донбассе вчера ликвидировали 8 оккупантов, уничтожили блиндаж и две САУ – разведка

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе вчера подразделения Объединенных сил ликвидировали 8 оккупантов, одного ранили, уничтожили блиндаж и две самоходные артиллерийские установки (САУ) врага.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

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«Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения», - говорится в сообщении.

По данным разведки, после подавления вражеской активности 8 оккупантов погибли, один ранен. Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

«Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен - в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушенного им страха оккупанты чувствуют себя растерянными», - отмечают в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин получил боевое травмирование.

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