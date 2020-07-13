На Донбассе сегодня погибли двое украинских бойцов

Враг обстрелял украинские позиции возле Славного.

На Донбассе сегодня погибли двое украинских военнослужащих. Один боец получил смертельные ранения от вражеского обстрела, второй – подорвался на взрывном устройстве.

Читайте такжеРоссийский журналист: пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война

Об этом сообщает штаб ООС. Отмечается, что Украина потеряла одного бойца во время обстрела боевиков близ Славного. Враг бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще одно трагическое происшествие случилось вблизи Зайцевого. Боец ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Напомним, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. 12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram