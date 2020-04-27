Минобороны: вчера был ликвидирован российский наемник, еще один – ранен

Такую уточненную информацию в Министерстве обороны Украины представили сегодня, 27 апреля.

Вчера, 26 апреля, один боевик на Донбассе был ликвидирован, еще один - ранен.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, опубликованной на сайте министерства.

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«Согласно уточненной на данный момент информации, за 26 апреля один российский наемник ликвидирован, еще один представитель российско-оккупационных войск получил ранение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.