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Минобороны: вчера был ликвидирован российский наемник, еще один – ранен

13:19, 27 апреля 2020
Война
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REUTERS

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, опубликованной на сайте министерства.

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«Согласно уточненной на данный момент информации, за 26 апреля один российский наемник ликвидирован, еще один представитель российско-оккупационных войск получил ранение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

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