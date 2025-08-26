Более 140 горняков заблокированы под землей из-за российского обстрела, есть погибшие и раненые

146 горняков (по другим даннім - 148) заблокированы под землей из-за обесточивания шахт Добропольской громады (Донецкая область) в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил Михаил Волынец, народный депутат от "Батькивщины", председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

обновлено в 14.35.

Впоследствии в ДТЭК уточнили, что в результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения.

"В результате атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло отключение электроэнергии. На тот момент под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность", - сообщили в компании.

Ситуация на фронте вблизи Доброполья

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны, российское военное командование отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья, и переключилось на другие направления.

Аналитики отмечают, что недавние украинские продвижения в зоне прорыва указывают на то, что тактика инфильтрации российских войск провалилась, и захватчики не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.

Также отмечается, что российские военные блогеры в последние дни значительно сократили сообщения о прорыве в районе Доброполья и переключились на освещение активности к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

