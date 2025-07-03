Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

Сегодня около 9 утра враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

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"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно", - заявили в Генштабе.

Обновлено 10:52. В Полтаве в результате российского удара погибли два человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

"По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 - ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы", - написал он в Telegram.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские военные ночью вгатили дроном по многоэтажке в Одессе, из-за попадания есть раненые. Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, под ударом оказалась жилая 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

"Эвакуированы 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей", - рассказали в ГСЧС.

Также сообщалось, что РФ атаковала ракетами Каменский район Днепропетровщины, в результате чего есть погибшие и раненые. Отмечается, что ракетный удар был нанесен по населенному пункту Гуляйполе.

Кроме того, в результате удара разрушен дом культуры, два магазина и изуродованы частные дома.

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