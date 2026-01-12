Север Покровска сейчас в 'серой зоне': эксперт назвал главную цель РФ на этом направлении

Россияне пытаются продвигаться в сторону Гришиного и ведут бои за Родинское.

Покровск и Мирноград в Донецкой области частично оккупированы. Главная задача оккупантов сейчас - вытеснить защитников из этих городов. Об этом в эфире "Украинского Радио" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Северная часть Покровска, к северу от железной дороги, сейчас находится в "серой" зоне. Там есть позиции наших войск, за них продолжаются бои. Частично мы также присутствуем в Мирнограде. И главная задача российских оккупантов сейчас – вытеснить нас оттуда. Они пытаются продвигаться в сторону Гришиного и ведут бои за Родинское. Если эти населенные пункты будут захвачены врагом, то это будет означать, что он крайне усложнит логистику и для Покровска, и для Мирнограда", - поделился эксперт.

Попович добавил, что Родинское и Гришино расположены рядом, но там нет дорог, их фактически разделяют только поля и посадки. Он подчеркнул, что если оккупантам удастся продвинуться, их будет очень трудно сдерживать.

По словам эксперта, продвижение россиян на Покровском направлении замедлилось. Тем не менее, ситуация на этом направлении остается нестабильной.

Кроме того, Попович отметил, что в Мирнограде логистика крайне затруднена для украинских бойцов. Он рассказал, что сейчас логистика преимущественно ведется за счет дронов, потому что враг пытается создать оперативное окружение.

"Поэтому это удается только благодаря храбрости и мужеству наших защитников. Только благодаря им нам удается там удерживать ситуацию таким образом, что врагу не удалось захватить эти два города. Очень тяжело и очень сложно там", - резюмировал эксперт.

Россияне изменили тактику на Покровском направлении - что известно

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне активизировались на Покровском направлении фронта и изменили тактику действий. По его словам, враг массово использует бронетехнику сразу по нескольким направлениям одновременно. Он отметил, что такой активности со стороны России не было уже более года.

Также Снегирев поделился, что российские войска пытались задействовать большое количество бронетехники в районе Родинского, Мирнограда Донецкой области, а также на Добропольском направлении.

