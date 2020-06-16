Экс-главарю террористов Гиркину заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск

Гиркин объявлен в розыск и дано разрешение на принудительный привод в суд для рассмотрения ходатайства об аресте террориста.

Гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о так называемом бывшем министре обороны террористической группировки "ДНР" Игоре Гиркине (Стрелкове).

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Ему инкриминируется ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их против воли перемещали в специально обустроенное здание на территории Славянска, где пытали, наносили побои, наносили ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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По данным следствия, во исполнение приказов подозреваемого подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБУ.

Как сообщал УНИАН, недавно Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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