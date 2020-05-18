Гордон решил взять интервью у российского террориста Гиркина: соцсети в ярости

Во время интервью Гиркин говорил о войне, малайзийском самолете и Путине.

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

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Как сообщает "Гордон", интервью записали по Skype. Во время интервью Гиркин говорил о войне на Донбассе, сбитом малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и о суде в Гааге.

Инициатива по предоставлению площадки для озвучивания идей разыскиваемого террориста и одного из ключевых участников агрессии РФ против Украины в 2014 году вызвала гневную реакцию соцсетей.

Ранее Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.

На это интервью жестко отреагировал представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич. На своей странице в Facebook он напомнил, что Поклонская является фигуранткой уголовных дел украинских правоохранителей.