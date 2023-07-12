По крайней мере один ребенок попал в больницу после взрыва.

В 12:16 в среду, 12 июля, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, длившаяся менее 20 минут. В это время областной центр был атакован оружием неизвестного типа, пишут "Суспільне Запоріжжя" и "Укринформ".

Первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк сообщил, что тип оружие, их которого враг нанес удар по городу, пока неизвестнен. По его информации, в результате взрыва пострадали шесть человек, три человека были госпитализированы (среди них ребенок).

"Сейчас ведутся следственные действия, изучаются обломки пока неизвестного военного объекта. В настоящее время известно о шестерых пострадавших, из них трое госпитализированы, в том числе маленький ребенок. Она на обследовании в областной детской больнице", – говорит Власюк.

МВД Украины информирует о пяти пострадавших (среди них один ребенок) и отмечает, что травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали "скорыми".

"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопроводили домой", – говорится в сообщении.

Директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко сообщил, в результате взрыва травмированы пятеро детей в возрасте от 1 до 17 лет.

"Все дети не тяжелые, самостоятельно могут ходить. Есть поражения, есть ушиб мягких тканей", – отметил он.

На видео с места, опубликованном журналистами, можно увидеть, что после взрыва в зданиях рядом выбиты стекла.

Атаки РФ по Украине 12 июля - что сообщалось

В ночь на 12 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, причиной для этого стала атака РФ с применением иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Командование Воздушных сил Украины известило, что этой ночью враг применил 15 "Шахедов", из которых 11 были сбиты.

По сообщениям столичных властей, все цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили силы ПВО.

Черкасские власти информировали, что есть прилет в Черкасском районе, несколько человек пострадали.

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