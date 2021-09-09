Все сотрудники спецслужбы остались живы.

Оперативно-следственная группа СБУ, которая работала возле линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел гибридных российско-оккупационных войск.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке, где офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались живы.

Украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

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Напоминается, что российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Щастинського района Луганской области. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к тяжким последствиям) продолжается под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Обострение на Донбассе: сколько раненых военных

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, оккупанты на Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, было ранены двое военных.

В ООС 9 сентября сообщили, что вечером 8-го числа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. После обстрела шестеро защитников были обследованы врачами и установлен предварительный диагноз – акубаротравма. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Автор: Виктория Токарева