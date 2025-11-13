Стелла поделилась трогательным кадром с известным отцом.

Дочь голливудской звезды Антонио Бандераса, Стелла, вышла на связь после своей тайной свадьбы и впервые показала фотографии с праздника.

В своем блоге в Instagram 29-летняя девушка рассказала, что на самом деле никогда и не мечтала о свадьбе, но очень хотела подчеркнуть глубину любви со своим избранником Алексом Грушинским.

Она добавила, что невероятно счастлива выйти замуж за лучшего друга, а также собрать всю семью вместе на одном замечательном событии.

Видео дня

"В детстве я никогда не мечтала о большой свадьбе, но Алекс и я хотели почтить этот ритуал, подчеркнуть силу слов и свои намерения. Мы стремились создать пространство, где наши друзья и семья могли бы снова собраться вместе, создать новые воспоминания и получить максимум удовольствия. Все пришли на наш праздник так, как я никогда не могла себе представить, и сделали его самым святым, самым теплым и особенным опытом в моей жизни. Хотелось бы пережить это еще раз. Теперь я замужем за своим лучшим другом во всем мире!" - эмоционально отметила Стелла Бандерас.

Девушка поблагодарила всех друзей и родственников, которые смогли разделить с ней и Алексом этот момент. Она отметила, что действительно не легко было собрать всех в Испании, ведь ее близкие проживают в разных уголках мира.

Однако, больше всего Стелла благодарна своим родителям - актерам Антонио Бандерасу и Мелани Гриффит, которые всегда поддерживают ее во всем. В день свадьбы они также присутствовали, а отец трогательно провел дочь к алтарю.

"Спасибо всем нашим друзьям и родственникам за то, что прилетели со всего мира, чтобы три дня праздновать вместе с нами. И больше всего спасибо моим прекрасным родителям за то, что они - самые крутые, самые щедрые и самые любящие люди в мире", - подчеркнула она.

Недавно Мадонне приписали тайную свадьбу, на что певица иронично отреагировала.

Вас также могут заинтересовать новости: