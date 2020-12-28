По словам министра, у Украины есть понимание того, что не все договоренности Парижского саммита на данный момент реализованы.

План "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это лишь фигура речи, которая не предусматривает следующих за ним планов.

Читайте такжеНа сегодня оснований вводить план "Б" по разрешению ситуации на Донбассе нет - АрестовичОб этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.

По его словам, во время Парижского саммита в нормандском формате были достигнуты определенные договоренности, но спустя какое-то время стало понятно, что Россия не планирует или не спешит их выполнять.

"Мы остались оптимистами и двигались в попытках это сделать: встречались, обсуждали, спорили. Сегодня у нас есть понимание, что не все договоренности Парижского саммита реализованы, хотя мы к ним приблизились", – сказал он.

Резников считает, что до того момента, пока у Украины есть возможность политико-дипломатического пути, по нему нужно идти, чтобы сохранить жизнь каждого украинца.

"А план "Б" – это фигура речи. Когда все, что мы делаем, больше невозможно делать, надо искать другой вариант. И мы их ищем", – объяснил он.

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Автор: УНИАН