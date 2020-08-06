Зеленский: если бы все зависело от Украины, то на Донбассе был бы "принципиальный" режим "тишины"

Президент подчеркнул, что в вопросе соблюдения режима «тишины» есть много вопросов и много проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы все зависело от украинской стороны, то на Донбассе был бы «принципиальный» режим «тишины» и переход к следующим этапам окончания войны.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

«О режимах «тишины», которые были раньше, и которые происходят сейчас, - в жизни возможно все, и мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушился. Но может быть - это жизнь. Если бы все зависело только от нашей стороны, то я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим «тишины», и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам окончания войны», - заявил Зеленский.

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По его словам, в вопросе соблюдения режима «тишины» есть много вопросов и много проблем.

«Мы молимся Богу, и мы благодарны нашим военным ... Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим «тишины», и каждый день просто не терять наших военных - для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы все делаем, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в «минском формате», и во время заседаний в режиме видеоконференции. Будем дальше держать кулаки», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращения огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, с тех пор украинские военные фиксируют почти каждый день по несколько провокационных выстрелов со стороны боевиков.

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