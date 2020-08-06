Зеленский: если бы все зависело от Украины, то на Донбассе был бы "принципиальный" режим "тишины"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы все зависело от украинской стороны, то на Донбассе был бы «принципиальный» режим «тишины» и переход к следующим этапам окончания войны.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.
«О режимах «тишины», которые были раньше, и которые происходят сейчас, - в жизни возможно все, и мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушился. Но может быть - это жизнь. Если бы все зависело только от нашей стороны, то я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим «тишины», и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам окончания войны», - заявил Зеленский.
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По его словам, в вопросе соблюдения режима «тишины» есть много вопросов и много проблем.
«Мы молимся Богу, и мы благодарны нашим военным ... Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим «тишины», и каждый день просто не терять наших военных - для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы все делаем, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в «минском формате», и во время заседаний в режиме видеоконференции. Будем дальше держать кулаки», - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.
В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращения огня на Донбассе.
По данным штаба операции Объединенных сил, с тех пор украинские военные фиксируют почти каждый день по несколько провокационных выстрелов со стороны боевиков.
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