Православный праздник сегодня в народе прозвали Давид Земляничник.

26 июня по новому церковному стилю православные чтят одну из самых почитаемых святынь - чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери.

Перед образом обращаются к Богородице с просьбами о защите, исцелении и помощи в трудных жизненных обстоятельствах, просят заступничества и духовной поддержки.

В народной традиции с этим днем связаны особые приметы и обычаи - о них, а также о том, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю, рассказываем в материале.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

26 июня согласно новому календарю ПЦУ в Украине чтят Тихвинскую икону Божией Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука.

Это один из самых почитаемых образов Богородицы, известный многочисленными чудесами и особым заступничеством. В V веке святыня находилась в Константинополе, однако в конце XIV века таинственным образом исчезла и вскоре была явлена над Ладожским озером. Вблизи города Тихвин на месте ее явления позже был построен Успенский храм, а затем и монастырь. Со временем икона прославилась множеством исцелений и чудес.

Афонские монахи изготовили точный список Тихвинской иконы и передали его православной общине Львова - сегодня этот образ хранится в Свято-Георгиевском храме города.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, которые придерживаются юлианского календаря. В этот день чтят память мученицы Акилины Старшей, пострадавшей за христианскую веру.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Перед Тихвинской иконой Божией Матери верующие молятся о здоровье и благополучии детей, особенно новорожденных, просят уберечь их от опасностей, наставить на правильный путь. Считается, что искренняя молитва перед образом дает духовную поддержку, помогает исцелиться от болезней, в том числе сердечно-сосудистых и глазных заболеваний. Женщины нередко обращаются к Богородице с просьбами о семейном счастье.

В народной традиции день получил название Давид Земляничник - в честь преподобного Давида Солунского, память которого также совершается сегодня. К этому времени в лесу обычно созревает земляника, ее издавна ценят не только за вкус и аромат, но и за целебные свойства. Землянику употребляли при малокровии, использовали для поддержки печени и мочевого пузыря. Листья растения сушили и заваривали зимой как чай - считалось, что такой напиток придает сил и помогает в холодный сезон.

В народе приписывают землянике и особые "магические" свойства. Наши предки верили, что если 26 июня положить пару листочков в левый карман, то они будут защищать от денежных неудач.

В этот день Церковь, как и в другие, призывает избегать ссор, сплетен, зависти, уныния и скандалов, а также не обижать людей и животных и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, сегодня не советуют чрезмерно тяжело работать, а также не стоит брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями и не испортить отношения.

Народные приметы о погоде 26 июня

Приметы этого дня помогают предсказать погоду и будущую зиму:

идет дождь - лето будет сырым и затянется до начала осени;

ясная и теплая погода - тепло продержится еще около 7 недель;

ясное небо с утра - будет тепло;

утреннее ясное небо - к длительному периоду теплой погоды;

сильный аромат полевых цветов - к скорому дождю;

много земляники в лесу - к суровой и холодной зиме.

Если день сегодня жаркий, то засуха может продержаться еще 40 дней.

У кого именины 26 июня

Именины в этот день отмечают Иван, Давид, Денис.

Считается, что люди, рожденные сегодня, имеют сильный и устойчивый характер. Это целеустремленные личности, которые ценят время и не тратят его на пустые разговоры или ненужные хлопоты, предпочитая действовать и добиваться результата.

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