Две страны блокируют запрет на въезд российских оккупантов в Европу, – Bloomberg

ЕС готовит новый пакет санкций против России.

Италия и Франция выразили оговорки по поводу предложения Европейского Союза запретить въезд на территорию блока бывшим российским военнослужащим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

По данным издания, соответствующее ограничение включено в проект 21-го пакета санкций ЕС, который страны-члены должны обсудить в ближайшее время. Новый пакет направлен на усиление давления на Москву из-за её полномасштабного вторжения в Украину и содержит ряд мер против российской экономики, энергетического сектора и финансовых учреждений.

Как пишет Bloomberg, Рим и Париж не выступают против самой идеи недопускать в ЕС бывших участников российской агрессии. Однако обе страны опасаются, что нынешняя формулировка может создать основания для более широкого запрета в отношении граждан России в целом. Кроме того, они считают, что такие ограничения целесообразнее регулировать через визовую политику, а не через санкционный механизм.

Видео дня

Источники издания также отмечают, что Италия и Франция обратили внимание на практическую проблему реализации этой инициативы. Предложенный подход фактически оставляет государствам-членам право самостоятельно определять, кто именно принимал участие в боевых действиях, а кто нет, что может оказаться сложной задачей.

Впрочем, вопрос бывших российских военных – не единственный спорный момент. Как говорится в публикации, дискуссии продолжаются также вокруг механизма ограничения цен на российскую нефть. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм, призванный обеспечить продажу российской нефти со скидкой по отношению к рыночной цене. Однако из-за колебаний мировых цен на энергоносители этот инструмент требует пересмотра.

Среди других мер пакета – санкции против банков, операторов криптовалют, танкеров, помогающих обходить ограничения, а также новые торговые ограничения в отношении критически важных минералов, металлов и руд.

Отдельно предлагается распространить санкционный режим, который в настоящее время применяется к судам, перевозящим российскую нефть в обход ограничений, на транспортировку российского сжиженного природного газа. Цель этого шага, отмечают источники, – "заранее предотвратить создание Москвой еще одного теневого флота для перевозки СПГ".

Кроме того, ряд стран-членов выражает обеспокоенность в связи с планами ограничить импорт отдельных видов российской рыбной продукции. В то же время ЕС планирует ввести экспортный контроль примерно в отношении двух десятков компаний, в частности из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии, которые, по данным Брюсселя, могут поставлять России товары, необходимые для производства вооружений.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, США сняли часть санкций с России, исключив из списка семерых граждан РФ, два корабля и две турецкие компании. Среди них – сын олигарха Владимира Потанина Иван, несколько топ-менеджеров российских банков и сухогрузы, связанные с государственной транспортной лизинговой компанией. Причины такого решения Минфин США не объяснил.

Также мы сообщали, что США не продлили исключение из санкций на российскую нефть, срок действия которого истек 17 июня, и пока администрация Дональда Трампа не подтвердила, означает ли это автоматическое возобновление ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: