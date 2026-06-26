В ЕС придумали новую схему 'наград' для стран-кандидатов перед вступлением, - Politico

План предусматривает предоставление странам-кандидатам экономических льгот до вступления в ЕС.

Европейская комиссия разрабатывает планы по предоставлению странам-кандидатам на вступление в ЕС экономических льгот до их присоединения к блоку, пишет Politico.

Как рассказали изданию европейские чиновники, эти предложения являются частью плана ЕК на "постепенную интеграцию". Обсуждаемые льготы включают доступ к некоторым программам финансирования ЕС, преференциальные торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления, при этом точный пакет будет адаптирован к прогрессу каждой страны-кандидата. Цель состоит в том, чтобы предоставить странам-кандидатам стимулы для проведения политически сложных реформ, даже если до полного членства еще годы.

В отличие от предыдущего плана "обратного расширения", по которому странам предоставляли бы политические права до завершения процесса вступления, и который был отклонен столицами стран ЕС, постепенная интеграция предложит экономические преимущества, аналогичные членству, без вступления стран в ЕС до тех пор, пока они не будут признаны готовыми.

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"Предложение уже имеет больший политический импульс, чем предыдущие планы. Франция и Германия ранее поддерживали аналогичные идеи "упрощенного членства" для стран, сталкивающихся с длительными сроками вступления, и чиновники оптимистично настроены, полагая, что этот подход окажется более приемлемым, чем предыдущие схемы", - отмечает Politico.

Комиссия будет добиваться поддержки этой инициативы со стороны столиц стран ЕС, и чиновники надеются, что лидеры одобрят работу над более широкой рамочной программой на заседании Европейского совета в октябре или декабре.

Согласно планам, доступ к льготам будет предоставляться в каждом конкретном случае в зависимости от того, насколько каждая страна соответствует правилам ЕС и сколько реформ она провела, заявил один из чиновников. Это будет значительным отходом от нынешней системы, в рамках которой большинство льгот зарезервировано для полноправных членов:

"Такой подход также призван обеспечить полное вовлечение в процесс стран-кандидатов, таких как Украина, вступление которой, вероятно, займет годы, несмотря на сильную политическую поддержку, без обещаний быстрого членства".

По словам одного из чиновников, странам придется "постепенно наращивать" доступ к льготам по мере проведения реформ, что помогло успокоить правительства, обеспокоенные распространением привилегий членства на страны, не являющиеся членами ЕС.

Членство Украины в ЕС - новости

Как сообщал УНИАН, 15 июня официально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку был открыт первый переговорный кластер, посвященный основополагающим принципам присоединения. Открытие остальных пяти кластеров ожидается в июле.

По мнению посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, вступление Украины в ЕС до 2030 года является вполне реальной перспективой.

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