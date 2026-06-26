8 часов сна могут быть вредны: учёные объяснили, кому это грозит Альцгеймером

Идеального количества сна для всех не существует.

Ваши привычки сна могут оказаться даже важнее, чем вы думаете. Новое исследование Университета Эдит Кован (ECU) обнаружило неожиданную связь между ночным режимом и будущим риском развития болезни Альцгеймера.

Варианты гена, отвечающего за движение жидкости в мозге, взаимодействуют с привычками сна человека, влияя на структуру органа и когнитивные показатели задолго до появления первых признаков болезни Альцгеймера, пишет Inc.

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Alzheimer's and Dementia, показало, что система очистки мозга от отходов, наиболее активная во время сна, помогает выводить белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Но работает она не одинаково для всех. Ее эффективность зависит от того, какую версию гена аквапорин-4 (AQP4) несёт человек, а также от того, как он спит.

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"Наше исследование показывает, что у людей с определёнными вариантами AQP4 при более коротком сне наблюдается более быстрая потеря серого вещества, – заявила Айеша Миллиган Армстронг, научный сотрудник-постдок Центра точного здоровья. – Важно не только то, какие гены вы несёте – важно то, как эти гены взаимодействуют с окружающим миром. Один и тот же вариант может выглядеть как защитный или вредоносный в зависимости от того, как человек спит".

Взаимодействие сна и генетики

В исследовании приняли участие 351 пожилой человек, зарегистрированный в австралийском исследовании визуализации, биомаркеров и образа жизни (AIBL). Это длительное исследование собирает данные о когортах каждые 18 месяцев по биомаркерам, связанным с болезнью Альцгеймера, и факторам образа жизни. С момента запуска в 2006 году AIBL собрало данные 3 045 участников.

Участники были в возрасте около 75 лет и не имели диагностированных когнитивных нарушений. Однако у них уже наблюдались признаки накопления амилоида – белков, которые аномально скапливаются в мозге, образуя бляшки, нарушающие межклеточную коммуникацию. Их присутствие связано с болезнью Альцгеймера.

Важно отметить, что это не было исследованием пациентов с болезнью Альцгеймера. Учёные наблюдали людей, внешне здоровых, но уже находившихся на биологическом пути к заболеванию.

Учёные отслеживали 13 распространённых вариантов гена AQP4 в сопоставлении с самооценкой сна участников. Затем проводились повторные МРТ-сканирования мозга и когнитивное тестирование по шести категориям, включая память, речь и внимание.

Результаты варьировались в зависимости от того, какой вариант гена нёс участник. У одних короткий сон коррелировал с более быстрой потерей серого вещества со временем. У других структурные изменения мозга были в основном связаны с тем, сколько времени им требовалось для засыпания.

Примечательно, что длительный сон не всегда сопровождался большим объёмом мозга. Как минимум для одного варианта гена его носители, спавшие дольше, демонстрировали более выраженное снижение когнитивных способностей по сравнению с теми, кто спал меньше.

Когнитивная эффективность следовала схожей закономерности. У тех, кто испытывал нарушения сна, со временем наблюдались разные траектории – и направление этого эффекта (улучшение или ухудшение) зависело от того, какой вариант AQP4 они несли.

Исследователи предупреждают: это не означает, что один ген определяет судьбу человека. Но результаты свидетельствуют о том, что сон – в отличие от генетики – это то, что люди действительно могут изменить.

"Мы давно знали, что плохой сон и риск болезни Альцгеймера связаны, – отметила Тениель Портер, доктор философии и ещё один участник исследования. – Это показывает, что вместо того, чтобы предполагать, что все в группе риска идут по одному пути, может потребоваться более целенаправленный и персонализированный подход к профилактике болезни Альцгеймера".

Существует ли идеальное количество часов сна

Те, кто ищет чёткую инструкцию о том, сколько именно спать, чтобы избежать этого пути, могут быть разочарованы. По словам профессора Саймона Лоуса, директора Центра, поскольку эффект любого режима сна зависит от того, какой вариант AQP4 несёт человек, единого числа часов сна, подходящего для всех, не существует.

"Эффект проявляется как взаимодействие генетического фона человека и его сна. Важно именно взаимодействие, а не сон сам по себе", – сообщил он.

Это означает, что устоявшиеся советы по сну – соблюдение стабильного расписания и лечение таких нарушений, как апноэ – по-прежнему актуальны, однако их эффект варьируется в зависимости от генетики человека.

Он также предостерёг от предположений, что сон является более или менее значимым фактором, чем другие известные факторы риска – диета и физическая активность, – поскольку на них тоже может влиять индивидуальная генетика.

Следующий шаг, по словам Лоуса, – проведение клинических испытаний с учётом генетики, чтобы выяснить, могут ли персонализированные вмешательства в режим сна с учётом варианта AQP4 улучшить долгосрочные показатели здоровья мозга.

Ранее УНИАН сообщал, что пары, которые ложатся спать в разное время, намного счастливее.

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