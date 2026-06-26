НАТО рискует понести огромные потери в случае прямого столкновения с реформированной армией РФ

Западные армии обладают колоссальным преимуществом в авиации, флоте и технологиях, однако они никогда не воевали в условиях поля боя, перенасыщенного беспилотниками и средствами РЭБ.

Несмотря на то, что война в Украине продемонстрировала многочисленные слабости российской армии, будущее европейской безопасности остается под угрозой. В своей масштабной аналитической статье для издания Foreign Affairs ведущий военный аналитик Майкл Кофман подчеркивает: даже в случае поражения Россия останется главным дестабилизирующим фактором в Европе.

Текущие тенденции свидетельствуют о том, что Кремль способен восстановить свой наступательный потенциал значительно быстрее, чем ожидалось в начале полномасштабного вторжения. Этот процесс продлится от 5 до 7 лет, что по меркам оборонного планирования является чрезвычайно коротким сроком.

Вместо копирования позиционной окопной войны Москва попытается вернуться к масштабным наступательным маневрам, но уже на новом технологическом уровне.

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По оценкам экспертов, будущие вооруженные силы РФ будут существенно реорганизованы. Россия уже увеличила численность личного состава с 850 тысяч до 1,3 миллиона человек. Хотя качество подготовки пехоты и офицерского корпуса критически снизилось из-за колоссальных потерь (британская разведка оценивает число погибших и раненых в пределах 500 тысяч), Кремль построил эффективную систему непрерывного пополнения живой силы за счет контрактников. Военное руководство РФ сделало ставку на количество, массовое производство артиллерии, а главное – на переход к концепции "массовой точности" за счет масштабного внедрения беспилотных систем.

Технологический скачок и адаптация российского ВПК

Российская оборонная промышленность продемонстрировала высокую способность к адаптации, несмотря на жесткие западные санкции. Военно-промышленный комплекс РФ сумел найти обходные пути для закупки компонентов и ежегодно выпускает миллионы тактических дронов.

В 2025 году Россия произвела более 70 000 крупных ударных беспилотников одностороннего действия (баражирующих боеприпасов), а на 2026 год заключены контракты на поставку не менее 100 000 единиц. В настоящее время интенсивность их запуска по Украине составляет в среднем 6500 в месяц.

Несмотря на потерю более 14 000 бронемашин, РФ активно восполняет дефицит. Заводские мощности позволяют производить более 200 самых современных танков Т-90М в год. При таких темпах через 7–8 лет этот тип техники будет составлять половину всего российского танкового парка.

Интеграция ИИ и разведывательных контуров: Российская армия существенно сократила время между обнаружением цели и её поражением, успешно внедрив концепции разведывательно-огневых контуров в режиме реального времени. Кроме того, логистические цепочки и системы командования были оперативно перестроены, что существенно снизило первоначальную шоковую эффективность западных высокоточных систем типа HIMARS.

Почему НАТО оказалось не готовым к новым вызовам

Майкл Кофман предостерегает страны НАТО от чрезмерного самоуспокоения из-за тактических неудач РФ в Украине. Западные армии обладают колоссальным преимуществом в авиации, флоте и технологиях, однако они никогда не воевали в условиях поля боя, перенасыщенного беспилотниками и средствами РЭБ.

Совместные учения с участием украинских подразделений БПЛА выявили системную проблему: силы Альянса не знают, как действовать в среде, где количество автономных дронов-киллеров превышает численность личного состава. Западным сухопутным войскам остро не хватает мобильных систем ПВО короткого радиуса действия и инструментов противодействия массовым налетам дешёвых беспилотников.

Отдельным фактором риска остается политическая неопределенность в отношении роли США в европейской безопасности. Текущие оборонные планы НАТО критически зависят от американской логистики и командования, которые Вашингтон пытается постепенно переложить на европейских союзников. Кроме того, после истечения срока действия договора "Новый СНВ" в феврале Россия обладает полностью неконтролируемым стратегическим и тактическим ядерным арсеналом, призванным нивелировать преимущество НАТО в области обычных вооружений.

Чтобы избежать катастрофических потерь в первые дни потенциального конфликта с РФ, Альянс должен немедленно перейти от деклараций к радикальным реформам: отказаться от устаревших структур ради создания разветвленных беспилотных подразделений и масштабных экосистем противовоздушной обороны.

Уроки Украины для НАТО

Следует отметить, что на предстоящем июльском саммите НАТО, который будет принимать Турция, государства-участники Альянса намерены подписать масштабные оборонные контракты на миллиарды долларов и дать старт существенному наращиванию мощностей военно-промышленного комплекса.

По информации издания Politico, которое опирается на собственные дипломатические источники, европейские члены блока планируют в очередной раз подтвердить непоколебимость статьи 5 о коллективной безопасности и официально закрепить за РФ статус долгосрочной угрозы. Отмечается, что этот шаг будет сделан на фоне систематических критических замечаний в адрес Альянса со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Альянс активно готовится к будущим военным действиям, в которых решающим фактором станет одновременное применение тысяч автономных дронов под управлением единой системы искусственного интеллекта. Как сообщает газета The Times со ссылкой на заявление главы Стратегического командования НАТО по вопросам трансформации (SACT) в Европе, генерал-майора Адриана Чолпони, вооруженные силы стран-членов блока должны полностью адаптировать свои структуры к новому формату ведения войны в течение следующих пяти лет.

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