Как понять, что собака вас ценит: дрессировщики перечислили 7 признаков

Хотя ваш питомец не может словами выразить, как сильно он вас любит, собаки всё же дают едва уловимые знаки того, что они вас уважают.

Быть хозяином домашнего питомца – это большая ответственность, но иногда это может казаться немного неблагодарным делом, пишет Parade Pets.

Издание поделилось, что когда ваша собака в миллионный раз разрывает мусорное ведро или разгрызает вашу любимую пару обуви, вполне естественно задуматься, уважает ли она вас вообще.

Тренер собак Аманда Фарах отметила, что хотя ваш питомец не может словами выразить, как сильно он вас любит, собаки все же дают тонкие намеки на то, что они вас уважают.

Видео дня

В статье отмечается, что каждая собака уникальна и имеет свои особенности поведения. Поэтому было бы преувеличением утверждать, что каждая собака обязательно будет демонстрировать свою привязанность к хозяину именно одинаковым образом.

Тем не менее существуют определенные жесты и язык тела, которые свидетельствуют о том, что ваша собака ценит вас и считает вас лучшим человеком в мире.

Чтобы помочь вам понять, на что обращать внимание, дрессировщица собрала 7 признаков того, что ваша собака уважает вас больше, чем вы думаете:

1. Они смотрят на вас ласковым взглядом

"Вопреки распространенному мнению, собаки устанавливают зрительный контакт по многим причинам, не имеющим ничего общего с угрозой или предупреждением; собака, которая смотрит на вас ласковым, спокойным взглядом, вероятно, чувствует себя комфортно и считает, что вы достойны её внимания", – рассказала Фарах.

2. Они следят за вами во время прогулок

У вашей собаки свои дела – особенно во время прогулок – но пес часто следит за своим хозяином, когда поднимает на вас взгляд.

"Собака, которая часто "проверяет", как у вас дела, или поглядывает на вас, чтобы увидеть, что вы делаете, пытается убедиться, что вы остаетесь рядом, или смотрит на вас, чтобы понять, что ей делать дальше", – пояснила дрессировщица.

3. Они показывают живот

Один из способов понять, любит ли вас собака и ценит ли она вас, – это когда она показывает вам свой живот.

"Это жест уязвимости и огромный знак доверия. Живот собаки защищает её жизненно важные органы, поэтому то, что она лежит, обнажив живот, свидетельствует о том, что она чувствует себя по-настоящему в безопасности в вашем присутствии и считает вас частью своей семьи или "стаи"", – отметила дрессировщица Александра Бассетт.

Объясняется, что, по сути, это способ вашей собаки сказать, что она знает: вы не причините ей боли, и этот жест она демонстрирует только тем людям, которых она искренне обожает.

4. Они используют вас в качестве опоры

Ваша собака прижимается к вам не потому, что ленится, а потому, что это признак эмоциональной уверенности.

Прижатие тела – это, по сути, собачьи объятия. Это означает, что вы ей нравитесь, что она чувствует с вами безопасность и уют, или что она уверена: вы почешете ей то место на спине, которое чешется", – рассказала Фарах.

5. Они превращаются в охранников

Вам кажется, будто за вами постоянно ходит маленькая тень? По словам кинолога Шеннон Уокер, это хорошо, если вы – хозяин домашнего питомца.

Объясняется это тем, что ваша собака интересуется, чем вы занимаетесь, а также хочет убедиться, что с вами всё в порядке. Таким образом, питомец демонстрирует, насколько сильно о вас думает и как вас уважает.

6. Они слушают вас

Издание отмечает, что дрессировка, конечно, важна, но собака, которая вас уважает, часто слушает лучше, чем та, которая не уважает своего хозяина.

"Реакция на ваш зов – это верный признак преданности и уважения со стороны собаки", – отметила Уокер.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что ваша собака вам не преданна, если она не подходит каждый раз, когда вы её зовете, – особенно если вы находитесь в людном месте, например, в парке для собак.

7. У них расслабленная осанка

Бассет рассказала, что язык тела имеет решающее значение в общении с собаками.

"Счастливая, расслабленная собака движется свободно и игриво, тогда как нервная или неуверенная собака может замерзнуть, отвести взгляд или зажать хвост", – пояснила она.

Издание добавило, что если ваша собака уважает вас, она, скорее всего, сможет расслабиться в вашем присутствии и будет уверена, что вы её защитите.

Другие интересные новости о собаках

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары перечислили породы собак, которые идеально подходят для жизни в городе.

Также мы писали, что специалисты рассказали, как защитить домашних питомцев в жару от ожогов.

Вас также могут заинтересовать новости: