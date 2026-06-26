Конец 'золотой' страховки: экономическая стабильность России оказалась под угрозой

Стратегия Украины сместила акцент с символических целей на критически важную инфраструктуру – нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива, насосные станции и железнодорожные узлы.

На протяжении большей части войны два ключевых актива поддерживали жизнеспособность российской экономики: нефть, обеспечивавшая приток валютной наличности, и золото, служившее "спасательной лодкой" на случай санкций.

Однако сегодня оба эти фактора оказались под беспрецедентным давлением: украинские беспилотники разрушают физическую инфраструктуру нефтегазового сектора, а мировые рынки постепенно нивелируют роль золота как безопасного актива, пишет издание Newsweek.

Стратегия Украины сместила акцент с символических целей на критическую инфраструктуру – нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива, насосные станции и железнодорожные узлы. Удар по Капотнинскому НПЗ в июне, ставший вторым за неделю, стал очередным доказательством того, что даже самые защищенные объекты в российской столице больше не являются безопасными.

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Разрушение производственных мощностей: Капотнинский НПЗ обеспечивает треть потребностей Московского региона. Повреждение основной установки первичной перегонки нефти может вывести предприятие из строя до конца года.

Несмотря на статус одного из крупнейших мировых экспортеров, Россия вынуждена прибегать к импорту бензина и вводит ограничения на экспорт дизельного топлива, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

На фоне атак и снижения мировых цен на энергоносители (марка Urals упала до уровня чуть выше 60 долларов за баррель), доходы от нефти и газа в первом квартале 2026 года упали на 45%, что привело к бюджетному дефициту в 4,6 триллиона рублей.

Золотая "страховка" теряет блеск

Золото долгое время считалось идеальной защитой от санкций, поскольку его физические запасы внутри страны невозможно "заморозить" в отличие от долларовых резервов. Однако теперь этот защитный механизм исчерпывает себя.

Золото, которое в январе достигало исторического максимума – более 5600 долларов за унцию, – упало ниже 4100 долларов – это самый низкий показатель за последние семь месяцев.

Стоимость золотого запаса Центробанка РФ сократилась с 403 миллиардов долларов в январе до примерно 326 миллиардов в мае. Сокращаются не только цены, но и физические объемы: продажа золота стала необходимым инструментом для покрытия бюджетных дыр и формирования запаса иностранной валюты, преимущественно в юанях.

Даже российские домохозяйства, которые активно скупали золото в качестве альтернативы валютным сбережениям, сталкиваются с ограничениями. Власти РФ ввели запрет на экспорт слитков весом более 100 граммов, что свидетельствует о попытках Кремля остановить отток капитала.

Итог: грозит ли экономике коллапс?

Аналитики отмечают, что Россия пока не исчерпала все финансовые ресурсы. Москва продолжает демонстрировать адаптивность, перенаправляя нефтяные потоки в Китай и Индию через "теневой флот" и привлекая внутренние заимствования для финансирования бюджетного дефицита.

Однако ключевая проблема заключается в том, что оба столпа российской устойчивости становятся все дороже в обслуживании и одновременно менее надежными. Если нефть продолжит дешеветь, а интенсивность ударов по НПЗ сохранится, Кремлю будет становиться все труднее поддерживать иллюзию того, что война является отдаленной и доступной для российского бюджета. Экономика РФ все еще функционирует, но ее фундамент существенно утратил свою прочность.

Ситуация в России – последние новости

Ранее сообщалось, что блокировка мессенджера Telegram на территории РФ спровоцировала одну из самых масштабных волн общественного недовольства против режима Владимира Путина с начала полномасштабной войны в Украине. По оценке Михаила Комина, аналитика программы "Демократическая устойчивость" в Центре анализа европейской политики (CEPA), ограничения работы платформы привели к несанкционированным акциям протеста в различных регионах страны, а также вызвали как публичное, так и скрытое возмущение среди части российской политической верхушки.

В ответ Кремль применил традиционную тактику, соединив силовое давление с минимальными уступками. Организаторы митингов подверглись преследованиям, обыскам и арестам, а молодежное объединение, созданное в защиту свободного интернета, было ликвидировано под давлением властей.

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