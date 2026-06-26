Про сегодняшнюю дату есть много интересных украинских обычаев.

Двадцать третье июня будет важным днем для верующих, поскольку предоставляет шанс помолиться чудодейственной иконе Богородицы. На планете отмечается большой профессиональный праздник сегодня. А народные верования дня дают рекомендации по его проведению.

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Какой сегодня праздник у православных

В церковных святцах по новому стилю 26 июня чествуют икону Богородицы "Тихвинская", которая считается одной из самых древних и почитаемых в христианстве. К святому образу обращаются с просьбами о благополучии и крепком здоровье детей, помощи в их воспитании, исцелении болезней.

По старому православному календарю проводится сегодня праздник памяти мученицы Акилины Старшей. Ей молятся о помощи в бытовых делах и хорошем урожае зерна, а особенно гречки.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны 26 число будет обычной пятницей. Хотя официальный праздник сегодня в Украине отсутствует, но есть большое международное профессиональное событие. С ним можно поздравить близких.

Какой сегодня праздник в мире

На планете сегодня празднуется Всемирный день косметолога. Поздравления по этому поводу получают все работники индустрии красоты, а многие салоны в честь события проводят мастер-классы и награждения лучших мастеров.

Перечислим также другие наиболее значимые международные праздники сегодня - это День поддержки жертв пыток, День изобретения зубной щетки, День холода, День розового вина, День шоколадного пудинга, День каноэ.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки замечали, что с сегодняшней даты на полях и у рек появляются большие стаи насекомых. Вот что ещё говорят древние приметы:

если ударила сильная жара, то ещё на минимум 40 дней задержится;

вокруг луны видны белые круги - к непогоде;

чем больше в лесах дикой земляники, тем суровей будет зима;

ясное небо до полудня предвещает сухой июль.

В народных верованиях 26 июня принято собирать целебные травы и ранние ягоды. Особенно полезной считается клубника. Древние люди верили, что съеденная горсть ягод может исцелить любые болезни. А клубничный лист в кармане будет приносить человеку удачу во всех начинаниях. Также срывали и засушивали землянику, чтобы зимой использовать в народном лечении.

Что нельзя делать сегодня

В эту дату есть необычный запрет: не стоит заглядывать в чужие окна, иначе на вас перейдут проблемы других людей. Также не рекомендуется в праздник 26 июня брать деньги в долг и рассказывать о своих финансовых проблемах - это лишь усугубит ситуацию.

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