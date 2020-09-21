Боевых потерь среди личного состава сил ООС нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируется украинскими подразделениями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают условия договоренностей.

За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности бригад сил ООС задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксирована неподалеку населенного пункта Новоалександровка.

«Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не составляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли. На всех остальных участках линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки российские оккупанты произвели выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина.

«Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», – добавили в штабе.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк