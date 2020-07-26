На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН для контроля за соблюдением перемирия

22 июля участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию касаемо полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН для контроля за соблюдением режима тишины.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля.

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«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН.

В штабе еще раз подчеркнули, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишает военнослужащих возможности, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. «При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию касаемо полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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