Штаб ООС заявил об отсутствии обстрелов в течение прошедших суток: сегодня они возобновились

Потерь в рядах украинской армии нет, утверждают в штабе.

За прошедшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано обстрелов со стороны пророссийских террористов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС 7 августа.

В то же время враг не смог продержаться без обстрелов и уже сегодня нарушил перемирие.

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"С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - вблизи Шумов", - говорится в сообщении.

В штабе заявляют, что такие обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, поэтому они не открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщал УНИАН, за сутки 5 августа наблюдательная миссия ОБСЕ впервые с начала работы на Донбассе не зафиксировала нарушений.

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