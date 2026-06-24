Спустя 10 лет в США: известная актриса и танцовщица объявила о возвращении в Украину

Хореограф и актриса, которая сделала карьеру в США и снялась в голливудских проектах, объявила о возвращении на родину.

Украинская хореограф и актриса Марина Мазепа, которая последние годы жила и работала в США, решила вернуться в Украину. После почти десятилетия за границей артистка планирует начать новый этап карьеры на родине и развивать международные художественные проекты, пишет NV со ссылкой на команду Мазепы.

По словам представителей артистки, возвращение связано с намерением реализовать в Украине масштабные творческие инициативы и представить современное украинское искусство мировой аудитории.

В последние годы Марина Мазепа сотрудничала с ведущими творческими командами США и Европы, сочетая хореографию, перформанс и визуальное искусство в своих проектах.

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Особое место в её творчестве занимают авторская практика Mazepa Method и художественный проект Living Letters ("Живые буквы"), который объединяет движение, фотографию, перформанс и видеоарт.

В Украине художница планирует организовывать выставки, международные коллаборации и перформансы.

В команде Мазепы говорят, что она возвращается, чтобы "представить современное украинское искусство мировой аудитории".

Что известно о творчестве Марины Мазепы

Марина Мазепа родилась в Конотопе Сумской области. В 2015 году она стала одной из финалисток шоу "Танцуют все". В 2017 году артистка переехала в США, а через два года приняла участие в популярном талант-шоу America’s Got Talent.

Впоследствии она дебютировала в кино и снялась в ряде известных проектов, среди которых фильмы ужасов "Нечестивый", "Воплощение зла", "Дом зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", а также сериалы "Это все Агата" и "Отель Континенталь".

Возвращению в Украину предшествовало ещё одно важное событие в жизни актрисы – недавно она вышла замуж. Личность мужа Мазепа не разглашает.

Для свадебной церемонии артистка выбрала три платья от украинского бренда. Один из образов был вдохновлен стилем голливудской легенды Одри Хепберн, другой украшен ручной вышивкой колосков как символом украинских корней, а третий был создан специально для свадебного танца.

Напомним, недавно украинская актриса Виктория Билан-Ращук, которая ранее рассказала об изменах своего мужа-воина Владимира Ращука во время своей беременности, официально развелась с ним.

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