Аграрии призвали правительство не повышать тарифы Укрзализныци и готовятся перейти на автоперевозки

Украинские аграрные компании намерены пересмотреть свои логистические модели и частично отказаться от услуг "Укрзализныци" в случае существенного повышения тарифов на грузовые перевозки. Представители отрасли заявляют, что рост стоимости железнодорожной логистики вынудит бизнес искать альтернативные маршруты и способы доставки продукции, и призвали правительство к открытой дискуссии по этому вопросу. Об этом пишет издание Latifundist со ссылкой на опрос крупнейших агропромышленных компаний.

Руководитель службы железнодорожной логистики компании Kernel Вадим Котенко отметил, что в случае повышения тарифа УЗ на 30% экономика перевозок существенно изменится. По его словам, часть грузов может перейти на автомобильный транспорт, особенно на коротких и средних расстояниях, а компании будут вынуждены пересматривать логистические цепочки в направлении морских портов.

"В такой ситуации пересмотр логистической модели – это не вопрос выбора, а вопрос экономической необходимости", – пояснил Котенко.

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О готовности корректировать логистические решения заявили и в Vitagro Group: руководитель департамента логистики компании Владимир Бесида сообщил, что группа постоянно анализирует альтернативные маршруты, пересматривает условия сотрудничества с партнерами и ищет наиболее экономически эффективные модели доставки продукции.

В то же время часть компаний признает, что полностью отказаться от железной дороги не сможет, но планирует усилить использование собственного парка вагонов-зерновозов, чтобы снизить логистические расходы.

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко предупредил, что больше всего от повышения тарифов могут пострадать регионы, удаленные от морских портов – речь идет прежде всего о Черниговской, Сумской и Харьковской областях, где логистические расходы и без того остаются одними из самых высоких.

Аграрный сектор предупреждает: резкое повышение тарифов "Укрзализныци" может ускорить переход части грузов на автотранспорт, изменить логистические маршруты и увеличить расходы производителей, что в конечном итоге скажется на конкурентоспособности украинского аграрного экспорта.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министра Юлии Свириденко и главы Офиса президента Кирилла Буданова с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращению грузовой базы "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

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