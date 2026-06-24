'Готовятся к сдаче': генерал армии раскрыл масштабы паники в Крыму

Отдельно он рассказал о подготовке к удару по Керченскому мосту.

Из Крыма уезжают российские сотрудники ФСБ, МВД и представители Черноморского флота. Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Маломуж пояснил, что Украина целенаправленно "перерезает артерии" между материком и Крымом. Недавно Силы специальных операций уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал – один из ключевых маршрутов снабжения оккупационных войск на юге.

"Мы перерезаем артерии с севера, то есть с материка на полуостров, и он превращается в остров. Особенно сегодня железная дорога является основным хабом, который использовался вооруженными силами России для ведения агрессивной войны, обеспечения Крыма боеприпасами, топливом, для функционирования заводов, аэродромов и даже в определенной степени кораблей. Мы взяли под контроль море во многих секторах", – подчеркнул генерал.

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По его словам, в дальнейшем Украина планирует перекрыть все логистические коридоры: Армянск, Чонгар, железные дороги и паромные переправы. Без снабжения, как отметил Маломуж, у врага не будет ни ресурсов для обороны, ни возможности поддерживать системы ПВО и РЭБ.

По его мнению, бегство силовиков – это уже не просто тревожный сигнал, а признак подготовки к сдаче полуострова. Одни подали рапорты, другие – исчезли без них. Флот отошел к Новороссийску.

Генерал армии также обратил внимание на заявления оккупационного "руководителя" Крыма Аксенова, который уже заговорил о возможном введении режима чрезвычайного положения на полуострове.

"С полуострова уже бегут сотрудники ФСБ, а это уже признак того, что они готовятся к сдаче Крыма. Уехала большая часть сотрудников МВД, которые обеспечивали оккупационный режим. Представители Черноморского флота бежали в Новороссийск. Это уже последствия паники. В первую очередь ее ощущают те, кто глубоко знает ситуацию", – подчеркнул Маломуж.

Отдельно он рассказал о подготовке к удару по Керченскому мосту – с привлечением морских дронов, украинских и зарубежных ракет (SAMP/T, SCALP). Одновременный удар и спецоперация, по словам бывшего главы СЗР, позволят уничтожить переправу.

Крым – свежие новости

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ провела спецоперацию и нанесла удары дронами по двум военным аэродромам в Крыму. Удары были скоординированы и нанесли ущерб российской авиационной инфраструктуре на полуострове. Это затруднит россиянам использование авиации для атак на Украину с крымского направления.

Также Украина нанесла удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в Крыму. Это важный мост, через который россияне перевозили оружие, топливо и всё необходимое для своих войск на юге. После атаки появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения. Без этого моста россиянам будет гораздо сложнее снабжать свои войска в Крыму.

В то же время военный эксперт рассказал, когда Украина может провести наземную операцию в Крыму. По его словам, сначала нужно полностью отрезать полуостров от снабжения – уничтожить мосты, переправы и логистику. Только после этого, когда враг останется без ресурсов, наземная операция будет иметь смысл. Он считает, что сейчас идет именно такая подготовительная фаза.

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