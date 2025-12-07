Он поделился, что не нашел для себя ответ, откуда у россиян такое бесчеловечное отношение к другим.

Нельзя отдавать России территории Донецкой и Луганской областей Украины, надеясь, что это положит конец войне.

Об этом сказал в интервью "Украинской правде" Юрий Шаповалов, врач из Донецка. Его россияне арестовали в 2018 году по обвинению в шпионаже. В августе этого года, после 7 лет и 7 месяцев неволи его вернули домой в рамках обмена.

Он отметил, что ему совершенно непонятна позиция, когда кто-то допускает, что можно отдать Донецкую, Луганскую области врагу. "Очень негативно отношусь к мысли, что там живут ментально чужие нам люди, что надо забыть об этом регионе. Нельзя отдавать территории, надеясь, что это будет концом войны", - выразил убеждение Шаповалов.

По его словам, враг на этом не остановится. "Россияне - агрессоры, которые проглотят и руку, и голову, если им дать только палец. Мы уже видели, что все поступки они воспринимают только как признак слабости. Это им еще больше развязывает руки", - отметил он.

В целом, по мнению врача, война, с которой столкнулась Украина, это "что-то ненормальное, аномалия". Но, по его словам, при нынешнем диктаторском режиме в России, украинцам на мир надеяться не приходится.

"Пока Путин в Кремле, бесполезно надеяться на мир. Ключ к настоящему миру именно там. После того, как той власти не станет, возможно что-то изменится. Как бы там ни было, нам надо верить в то, что в конце концов все закончится именно так, как мы этого хотим", - подчеркнул Шаповалов.

По его словам, иногда в заключении удавалось услышать украинские новости и было понимание, что Украина держится, что украинцы сопротивляются.

Он рассказал, что до сих пор не нашел для себя ответ, откуда у россиян такое бесчеловечное отношение к другим. "Перед тем, как я лично с этим не столкнулся, в целом к россиянам нормально относился. Эта война и сама по себе ненормальная. Но то, как они ведут себя во время нее - за пределами понимания", - подчеркнул бывший узник Кремля.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что война в Украине подходит к концу, но последние "10 метров" будут очень тяжелыми. По его словам, для достижения окончательного результата осталось решить два вопроса - относительно территорий, в частности, Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и контроля над Запорожской АЭС.

Он убежден, что если решить эти два вопроса, то "остальные уладится достаточно хорошо".

