Российские объекты будут гореть: эксперт о ударах по РФ 9 мая

Россия не соблюдает ни одно перемирие, подчеркнул эксперт.

Украина может использовать то, что Россия стянула значительное количество средств ПВО в Москву в честь 9 мая. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Грех не использовать такую ситуацию, когда основной стратегический объект, который есть в Российской Федерации, - это город Москва, - они прикрывают всеми возможными методами. Президент об этом говорил со ссылкой на ГУР, что огромное количество этих "Панцирей" было переброшено именно для защиты Москвы. Поэтому действительно сейчас не поджигать какой-то НПЗ, какую-то там нефтеперекачивающую станцию - это было бы неправильно", - сказал Нарожный.

Он добавил, что Россия не соблюдает никакого перемирия. В частности, эксперт напомнил об ударах Москвы по Запорожью, Сумам и Днепропетровской области, которые произошли на днях.

"Подыгрывать Путину и заключать перемирие на время их пропагандистской акции на Красной площади. Ну, это с нашей стороны было бы действительно смешно. Поэтому более чем уверен, что никакого перемирия ни с одной, ни с другой стороны не будет, и удары будут продолжаться. И российские объекты, и НПЗ, и экспорт энергоносителей - они будут гореть", - добавил Нарожный.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия фактически довоевала до того, что их главный парад зависит от Украины. Он также подчеркнул, что это свидетельствует о том, что давно пора России прекратить войну.

Также президент заявил, что Россия "обнажает" отдаленные регионы, стягивая средства ПВО в Москву. Он отметил, что это открывает дополнительные возможности для украинских дальнобойных ударов и поручил определить соответствующие приоритеты для этого.

