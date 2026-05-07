Путин создал 'культ дедов', и теперь это обернулось против него, - WSJ

С момента прихода к власти более четверти века назад Владимир Путин создал новый государственный культ вокруг 9 мая. Однако теперь это решение обернулось против него, и образ ""сильного лидера" блекнет. Как пишет The Wall Street Journal, война против Украины уже длится дольше, чем война Советского Союза с нацистами, в то время как украинские дроны все чаще переносят военные действия на территорию РФ.

Как отмечает издание, у Путина нет побед, которые можно было бы праздновать. В связи с застоем на линии фронта, потерями российских войск, превышающими миллион человек, ухудшением экономической ситуации и повсеместными ракетными и дроновыми ударами в последние месяцы по стране распространилось глубокое недовольство. Это, возможно, самый серьезный вызов правлению Путина на сегодняшний день – и может оказаться более коварным, чем неудавшаяся попытка переворота, предпринятая Евгением Пригожиным в 2023 году.

При этом ограничения, оправдываемые необходимостью предотвратить удары беспилотников, настолько суровы, что даже националисты, поддерживающие войну, начали говорить о надвигающейся революции. В московских салонах циркулируют слухи о якобы готовящемся перевороте и внутренних разборках между различными подразделениями силовых структур.

"Это не означает, что революция неминуема, и не значит, что Путина, которому сейчас 73 года, скоро отстранят от власти. Но изменение настроения поразительно по сравнению с декабрем прошлого года, когда российские чиновники были воодушевлены надеждами на то, что президент Трамп окажет давление на Украину, США отменят экономические санкции и произойдет экономический бум", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что с психологической точки зрения переломный момент наступил в январе. Именно тогда так называемая "специальная военная операция" Путина, по продолжительности превзошла войну 1941–1945 годов против нацистской Германии.

"С тех пор каждый день усиливает ощущение, что мы не достойны памяти наших дедов. Путин создал этот культ дедов, и теперь это обернулось против него", – сказал политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Анастасия Кашеварова, известная российская медийная личность, поддерживающая войну, подчеркнула изменение настроения в обществе, когда на этой неделе отметила в Telegram, что деды во время Второй мировой войны "к этому времени уже достигли Берлина, а мы по какой-то причине продолжаем просто грозить кулаками и нести чушь о красных линиях".

Украинские атаки показывают слабость Путина

Около 70% населения России, включая районы, расположенные в 1000 милях от России и считавшие себя безопасными, теперь находятся в зоне досягаемости Киева. Первоначально эти атаки способствовали эффекту сплочения вокруг флага, но теперь, когда украинские силы стали действовать более эффективно, они лишь демонстрируют слабость Путина, отмечает WSJ.

"Сегодня Путина воспринимают как старого дедушку, не знающего реального положения дел в жизни людей. Его больше не воспринимают как защитника. Его больше не воспринимают как Супермена", – сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

При этом парад 9 мая стал для Путина ловушкой, отмечают эксперты.

"Если бы Путин мог свободно выбирать, он бы не проводил этот парад. Он не хочет стоять где-то на открытом воздухе, учитывая ущерб, нанесенный российской системе воздушного наблюдения и ПВО, а также то, как украинские беспилотники и ракеты выбирают места для полетов. Но из-за квазирелигиозного значения 9 мая он также не может не проводить парад", - говорит военный эксперт Нико Ланге.

Теперь все россияне - возможно, за исключением Путина - начали понимать, что война идёт не по плану.

Галлямов, бывший спичрайтер Путина, отмечает, что люди, которым раньше было все равно на политику, теперь считают модным выражать политические взгляды, беспокоиться о страданиях народа и жаловаться на власти. "Исторически подобные веяния обычно предшествуют революциям", - сказал он.

И хотя пока у Кремля достаточно ресурсов, чтобы подавить любое гражданское восстание, события могут измениться очень быстро, отмечает WSJ.

Парад победы в Москве

Как пишет The Times, ежегодный парад ко Дню Победы в Москве служил демонстрацией военной мощи РФ, однако в этом году на нем не будет бронетехники. По данным издания, либо Россия не может себе этого позволить из-за нужд войны в Украине, либо угроза со стороны украинских дронов слишком велика.

Forbes тем временем писал, что парад Путина находится под угрозой срыва. Таким образом, война дронов демонстрирует способность Киева переносить боевые действия вглубь территории РФ.

