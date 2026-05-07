Какие продукты ни в коем случае не стоит мыть в раковине: диетологи назвали топ-5

Некоторые продукты питания не требуют промывки под водой.

Безопасность продуктов важна независимо от того, что вы готовите. Однако мытье определенных продуктов в раковине на самом деле не улучшает гигиену, ведь таким образом вы можете распространять вредные бактерии на соседние поверхности, заносить возбудителей болезней в готовую к употреблению пищу, снижать ее питательную ценность или ухудшать качество готового блюда. Поэтому эксперты назвали продукты, которые никогда не стоит мыть в раковине, передает Eating Well.

Сырая птица, морепродукты и другое мясо

"Хотя многие люди промывают курицу, чтобы "очистить" ее, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Министерство сельского хозяйства США советуют, что ее не нужно мыть перед приготовлением", - отмечает Дани Домингес, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Отмечается, что промывание сырого мяса курицы, индейки, говядины и свинины на самом деле не удаляет возбудителей болезней с поверхности мяса и может даже увеличить риск пищевых отравлений.

"Капли воды могут распространять вредные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактериоз, на соседние поверхности, посуду и другие продукты", - предупредила она.

То же самое касается и морепродуктов.

"Мытье морепродуктов не удаляет эффективно патогенные микроорганизмы, такие как Vibrio spp. или Listeria monocytogenes, а брызги воды могут распространять микроорганизмы на окружающие поверхности кухни, посуду и готовые к употреблению продукты", - добавляет Чамали Кодикара, глава Отдела безопасности и управления качеством пищевых продуктов Института пищевых технологов.

Однако существуют способы, которые можно применить для снижения риска загрязнения.

"При подготовке к приготовлению сырого мяса применение подхода "зонирования", при котором сырые и готовые к употреблению продукты обрабатываются в отдельных зонах с использованием специальной посуды и разделочных досок, значительно снижает риск перекрестного загрязнения", - уверяет Кодикара.

Как только мясо окажется на плите или в духовке, вымойте руки, а затем тщательно очистите и продезинфицируйте рабочие поверхности, чтобы избежать оставления потенциально вредных микроорганизмов.

Яйца в скорлупе

Если мыть яйца, то вы рискуете разбить их скорлупу и занести потенциальные патогены еще до приготовления.

"При необходимости их можно осторожно протереть сухой или слегка влажной тряпкой, а не промывать под водой", - говорит Домингес.

Предварительно вымытые овощи и фрукты

Салаты в пакетах, мини-капуста и другие готовые к употреблению продукты позволяют сэкономить время и силы на кухне, ведь не требуют никакой подготовки, в том числе и мытья.

"Фрукты и овощи в пакетах с пометкой "предварительно вымытые", "трижды вымытые" или "готовые к употреблению" также не нужно промывать. Повторное мытье их дома может привести к попаданию бактерий из раковины, с рук или посуды, что может увеличить риск загрязнения, а не повысить безопасность", - предупредила Домингес.

Грибы

Грибы лучше не мыть в раковине, ведь они не будут такими вкусными.

"Грибы обладают высокой пористостью и могут быстро впитывать воду, что может негативно повлиять на их текстуру и привести к размоканию готового продукта во время приготовления", - добавляет диетолог.

Вместо этого быстро промойте свежие грибы, а затем удалите с них остатки грязи с помощью специальной щетки, прежде чем высушить их сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Обогащенный рис

Во многих культурах принято промывать рис перед приготовлением, чтобы удалить излишки крахмала, другие промывают рис из-за потенциально высокой концентрации мышьяка, который может накапливаться в зернах.

Однако Кодикара говорит, что чрезмерное промывание обогащенного риса может уменьшить содержание добавленных микроэлементов, таких как витамины группы B и железо.

"Если вы не делаете это из соображений текстуры, избегайте промывания обогащенного риса, чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ", - подчеркивают в материале.

Другие советы экспертов

Ранее шеф-повар ответил, можно ли запекать картофель в фольге. Он отметил, что если вы заворачиваете картофель в фольгу, то его "никогда не следует хранить завернутым и теплым дольше, чем примерно два часа".

Также эксперты объяснили, как легко снять кожицу с помидоров. Отмечается, что один из популярных способов - это ошпарить их кипятком, но если помидоров много, то это может быть неудобно.

