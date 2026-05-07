'Боролась с тяжёлой болезнью': ушла из жизни звезда сериала 'Поймать Кайдаша'

Любови Степановне было 75 лет.

Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Любовь Колесникова ушла из жизни. Печальную новость сообщила художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75-м году жизни ушла в вечность ведущая мастерица сцены, актриса Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша" Любовь Степановна Колесникова. Она боролась с тяжелой болезнью и ушла в вечность под присмотром лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива", – отмечено в сообщении.

Художественный руководитель театра также отметила, что прощание с актрисой состоится завтра, 8 мая, в Черниговском драмтеатре.

Что известно о Любови Колесниковой

Любовь Степановна родилась 1 июля 1951 года в селе Остров Житомирской области. Она с детства мечтала стать актрисой, а уже в подростковом возрасте дебютировала на сцене в театре. Образование получила в Киевской эстрадно-цирковой студии. А с 1978 года была приглашена в Черниговский драмтеатр, где и работала до последних дней жизни. Колесникова сыграла более ста разноплановых ролей и была любимицей зрителей.

