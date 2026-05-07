Гитаристу Queen запретили сажать нарциссы в своей деревне: в чем причина

Гитаристу группы Queen Брайану Мэю запретили сажать нарциссы в деревне, где он живет, из соображений безопасности.

Как пишет CNN, артист стал своего рода местным героем в деревне Элстед после того, как в прошлом году пожертвовал тысячи луковиц нарциссов для украшения зеленой зоны перед церковью. Но планы по расширению проекта в следующем году были заблокированы местными властями.

Мэй пожертвовал около 3000 луковиц и постоянно фиксировал рост цветов в социальных сетях. Осенью он рассказал о том, как местные школьники помогали с посадкой, а позже опубликовал фотографии и видео результатов.

В недавнем посте в Instagram он заявил, что очень рад позитивной реакции местных жителей. Однако в том же сообщении он объявил, что больше не может продолжать эту инициативу. Местный совет отклонил его предложение посадить больше цветов на главной зеленой зоне деревни, сославшись на соображения безопасности дорожного движения.

"Мы надеялись украсить зеленую зону к следующей весне, но план был отклонен. Они говорят, что это может повлиять на видимость для транспорта. Нам трудно понять, как какие-то цветы высотой около 45 сантиметров могут загораживать вид, особенно учитывая, что территория уже окружена припаркованными автомобилями, включая фургон с мороженым высотой более двух метров", - написал Мэй.

Это решение уже вызвало бурную реакцию в сообществе. Один из волонтеров, участвовавших в посадке деревьев в этом году, назвал проект "полным успехом" и раскритиковал решение властей как недальновидное.

При этом представители приходского совета Элстеда подтвердили, что отклонили идею Мэя в его первоначальном виде, но заявили, что предложили другие подходящие места для посадки.

Совет пояснил, что им необходимо было учитывать, как используется зеленая зона, где проводятся общественные мероприятия, которую часто пересекают пешеходы и которая ценится как открытое пространство. При этом они заявили, что открыты для обсуждений и ценят участие сообщества в таких инициативах.

Напомним, с 2010 года Брайан активно занимается благотворительностью, является соучредителем фонда по защите животных. К слову, имя фонда носит название одной из песен группы Queen - "Save Me".

