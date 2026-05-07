Под угрозой бедности оказался каждый пятый житель ЕС и каждый четвёртый ребёнок

В зоне риска в "богатой Европе" находятся около 100 миллионов человек.

В Европейском Союзе серьезно обеспокоены ситуацией с бедностью, которая угрожает каждому пятому жителю ЕС в целом и каждому четвертому ребенку. Поэтому Еврокомиссия представила первую комплексную стратегию борьбы с бедностью, говорится на сайте организации.

Стратегия включает меры по сокращению на 15 млн числа людей, находящихся под угрозой бедности, к 2030 году. Особое внимание уделяется детям, инвалидам и бездомным. Евросоюз стремится полностью искоренить бедность к 2050 году.

Особенно уязвимыми являются матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку, а также молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. В текущих условиях их ситуация будет и дальше ухудшаться, говорят в Еврокомиссии.

Поэтому с детской бедностью планируют бороться за счет улучшения доступа к образованию, здравоохранению и дошкольным учреждениям. Кроме того, планируется расширить программы в сфере психического здоровья.

Важным направлением станет интеграция людей с инвалидностью, которых в ЕС насчитывается около 90 миллионов. У них значительно меньше шансов на трудоустройство и они чаще страдают от бедности.

Кроме того, почти 17% жителей ЕС проживают в условиях перенаселенности жилья, при этом миллион человек являются бездомными.

В то же время в рамках этой стратегии не предусматривается отдельного выделения средств. В Брюсселе предлагают сосредоточиться на более эффективном использовании уже имеющихся ресурсов.

