Главный автомобиль страны: названа самая популярная модель на внутреннем рынке

В апреле на внутреннем рынке украинцы оформили 74 914 договоров купли-продажи подержанных автомобилей. Такие данные приводит Институт исследований авторынка (ИДА).

По сравнению с мартом падение составило 20,9%. Резкое сокращение продаж, вероятно, связано с существенным подорожанием топлива. Также это может свидетельствовать об определенном насыщении спроса. По сравнению с апрелем прошлого года сокращение оказалось не столь заметным и составило лишь 3,2%.

"Вторичный рынок в Украине – это в основном старые машины со средним возрастом 16 лет. При нынешней стоимости бензина около 70 грн за литр такие автомобили становятся слишком дорогими в эксплуатации, и даже наличие ГБО уже не спасает ситуацию", – говорят специалисты ИДА.

По словам экспертов, сегодня покупатель оказался между двумя крайностями: с одной стороны – внутренний рынок со средней стоимостью авто около 6,5 тыс. долларов, где значительная часть предложений остается не слишком экономичной, а с другой – свежий импорт, цены на который стартуют от 13–15 тыс. долларов.

В таких условиях многим людям проще вообще отказаться от покупки авто, чем ежемесячно тратить значительные суммы на топливо для старого автомобиля.

Внутренний рынок: модели и бренды

Бренд Volkswagen с показателем в 8896 сделок внутри страны по-прежнему уверенно лидирует с большим отрывом. Интересно, что ВАЗ (3959 сделок) до сих пор удерживает четвертое место. По мнению специалистов, эти автомобили остаются своеобразным бюджетным вариантом для многих регионов Украины.

Среди моделей первое место занимает легендарный Volkswagen Passat (2279), который эксперты Института исследований авторынка называют "главным автомобилем страны". Его популярность связана с тем, что автомобиль удачно сочетает в себе доступность, немецкое качество и практичность для всей семьи. Дополнительным преимуществом модели является ликвидность на вторичном рынке.

На второй и третьей позициях расположились Škoda Octavia (2182) и Volkswagen Golf (2119).

В целом предпочтения украинцев разделились – часть покупателей ориентируется на максимально дешевый транспорт, тогда как другие отдают предпочтение подержанным премиальным авто, например, BMW.

Внутренний рынок: главные тренды

Эксперты обращают внимание на то, что на внутреннем рынке доля машин с газобаллонным оборудованием существенно выше, чем среди импортируемых авто.

Это объясняется не столько стремлением владельцев старых машин экономить на топливе, сколько исторически сложившейся структурой автопарка. Многие такие автомобили были переоборудованы еще в те времена, когда ГБО давало ощутимую экономию.

Структура рынка по типу топлива:

• Бензин – 42,8%;

• Дизель – 25,4%;

• ГБО (газ/бензин) – 20,3%;

• Электро – 8,6%;

• Гибрид – 2,6%;

• Газ – 0,3%.

Недавно стало известно, что общее количество регистраций электромобилей в Украине в апреле составило 9 122 единицы. Ключевым трендом месяца эксперты считают переориентацию покупателей с дорогих импортных авто на внутренние перепродажи, а также закрепление преимущества китайского автопрома над европейскими брендами.

Еще ранее были названы самые популярные новые бензиновые, дизельные и гибридные автомобили в Украине. Среди бензиновых моделей в апреле первое место занял Hyundai Tucson, который пользуется спросом благодаря сочетанию практичности, надежности, комфорта и современного дизайна.

