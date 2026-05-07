Rheinmetall будет строить корабли в Румынии: что известно о покупке новой верфи

Rheinmetall подтвердил, что ведет переговоры о приобретении обанкротившейся румынской верфи Mangalia.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства. Партнером в этой сделке выступает мировой лидер морских перевозок MSC Mediterranean Shipping Company, пишет The Maritime Executive.

Rheinmetall и MSC приобретут контрольный пакет акций верфи, а государство планирует небольшую долю инвестиций. Издание напомнило, что в прошлом месяце верфь официально признали неплатежеспособной после судебного разбирательства. Сейчас ее активы оценивают в 87 миллионов евро.

Также сообщается, что Rheinmetall, известная в первую очередь производством военной техники, занялась судостроением. Компания объявила о приобретении верфей NVL у группы Lürssen. "Верфь обслуживает ВМС Германии, и это приобретение рассматривалось как возможность расширить интеграцию систем компании в военно-морскую войну", - говорится в статье. В недавних сообщениях Rheinmetall связывают с заказом на четыре корабля, включая два патрульных катера для Румынии.

В компании заявили, что планируют поддержать румынское судостроение и занять "прочное место в оборонной промышленности". В заявлении также говорится, что план предусматривает возобновление работы верфи и расширение производства с четырех судов до такой степени, что Румыния сможет превратиться в крупный европейский центр судостроения. В долгосрочной перспективе верфь может вырасти и обеспечить работой несколько тысяч человек.

Новое соглашение позволит интегрировать современные системы вооружения непосредственно в процесс строительства судов.

Министр обороны Румынии подтвердил, что правительство предоставит землю и имеющиеся активы для нового партнерства.

Что известно о верфи Mangalia

Верфь основана правительством в 1976 году, в 1997 году стала партнерством с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. В 2018 году верфь приобрела компания Damen, но она закрылась в 2024 году после того, как Damen уведомила правительство о своем намерении прекратить совместное предприятие. Сообщается, что Damen является крупнейшим кредитором верфи. Суд по делам о банкротстве оценил верфь в 87 миллионов евро.

Производство немецкой БМП в Румынии

Напомним, что в Румынии будут производить боевую машину Lynx от Rheinmetall стоимостью 3,33 млрд евро. При этом уровень локализации Lynx в Румынии составит 40 процентов: там будет производиться только шасси. Башня будет поставляться из Германии, а передача технологий по ее производству в Румынию названа невозможной.

