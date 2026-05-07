Глущенко эмоционально высказалась о гибели Марины Поплавской: 'Очень жаль'

Актриса также рассказала подробности страшной аварии.

Известная украинская актриса и бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала об аварии и смерти Марины Поплавской.

Напомним, что в октябре 2018 года коллектив юмористического шоу попал в ДТП. В результате сильного столкновения скончалась 48-летняя актриса Марина Поплавская. Тот день ее коллега до сих пор не может забыть, ведь она также была в этом автобусе и получила серьезные травмы.

"Мне настолько болезненна эта тема... Это было так страшно. Мы ехали на автобусе, а это был небольшой грузовик. Что-то помню, а что-то – нет. Я поняла, что со мной что-то не так, потому что была сильная боль в ноге. Я решила, чтобы не сойти с ума от боли, у меня был такой замок на шее, и я его грызла и ждала, пока приедет скорая. Я сразу поняла, что случилось с Мариной, но я никому не говорила, просто лежала и молчала. Я знала, где она сидит, выглянула и увидела, что нет лобового стекла, и я поняла, что случилось", - отметила Яна в интервью Дмитрию Гордону.

Глущенко добавила, что ей было очень жаль актрису, с которой она дружила. О Марине Поплавской она сказала так:

"Она была неуверенна в себе, но невероятно талантлива. Она боялась, стеснялась, но была такой сильной! Мне очень жаль ее. Мы дружили с ней, она мне снилась, но в последние годы уже не снится".

Напомним, ранее стало известно, что сестра погибшей Марины Поплавской отказалась от любой помощи со стороны "Дизель Шоу".

