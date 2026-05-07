На юго-западе Харькова расположен на первый взгляд ничем не примечательный район, который, однако, взрастил немало выдающихся харьковчан.

Москалевка – один из старейших районов Харькова, промышленные пейзажи которого уживаются с богатым историческим наследием и дореволюционной архитектурой. Даже короткая прогулка по ее улицам позволяет наглядно представить, как город в свое время превращался в крупный индустриальный и научный центр.

Какими постройками известна Москалевка – Харьков в царские времена

Название местности, по одной из версий, происходит от слова "москаль" – так называли русских солдат армии Петра I. Считается, что местные хутора изначально занимали именно отставные солдаты и офицеры, будучи, таким образом, первыми поселенцами в этой части города.

Уже в начале XIX века район Москалевка в Харькове начал быстро развиваться: один за другим среди полей стали появляться заводы и мастерские, на которых производились самые разные товары – варили мыло, пиво и свечи, фасовали табак, шили перчатки, прессовали плитку, отливали чугун и даже пекли сладости.

Видео дня

К началу XX века здесь работало более 50 предприятий, в том числе и одни из крупнейших в округе литейных и механических заводов. Причем промышленный характер района во многом сохранился и сегодня: например, здесь по-прежнему действуют предприятия стратегического значения для всей Украины – Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко и машиностроительный завод "Свет Шахтера".

Постройки района хорошо отражают, как он постепенно разрастался и обретал все большее значение для города. Например, на улице Карташевской, 18 с 1764 года находился один из немногих старообрядческих храмов на Слобожанщине; здание на улице Москалевской, 131 ранее служило земским училищем имени Григория Квитки-Основьяненко; а в двухэтажном доме на улице Москалевской, 47 в начале XX века открылась амбулатория Елизаветы Дрентельн, одной из первых женщин-врачей в Харькове.

Наконец, главное архитектурное сооружение района – Трехсвятительская (Гольдберговская) церковь, построенная на пожертвования в 1906 году. Названа она в честь известного купца Григория Гольдберга и его братьев, которые больше всех вложились в ее строительство, а росписи внутри выполнил художник Алексей Соколов, ученик Репина и Серова.

Кем известна Москалевка – какой район Харькова вспоминал Чехов

Москалевка тесно связана с рядом известных деятелей науки и культуры. Так, например, здесь открыл свою первую клинику профессор Леонард Гиршман, на прием к которому приезжали пациенты даже из-за рубежа. Кстати, когда в 1920-е годы новые власти попытались реквизировать его дом, за него лично вступился нарком просвещения УССР.

По адресу Москалевская, 7 находилась усадьба семьи Хоружинских, где часто гостила Ольга Хоружинская – жена Ивана Франко. А землю на углу улиц Котляревского, 13 и Владимировской, 60 в конце XIX века выкупил Василий Кричевский – создатель украинского архитектурного модерна, один из основателей Украинской академии искусств и автор малого герба Украины.

Наконец, Москалевка была связана и с многими деятелями искусства. На улице Грековской вырос один из самых известных советских композиторов Исаак Дунаевский; на улице Владимирской, 45 прошло детство знаменитой советской певицы Клавдии Шульженко; а на улице Москалевской, 44 жил художник Михаил Ткаченко, прославившийся в эмиграции во Франции как один из ярких довоенных импрессионистов.

И конечно же, Москалевку неоднократно посещал Антон Чехов, навещая своего друга детства Гавриила Харченко, с которого, возможно, был списан главный герой рассказа "Ванька".

Таким образом, если вы любите историю и вам доведется посетить Харьков – Москалевка, несмотря на свой скромный вид, может стать интересным местом для неспешной и познавательной экскурсии.

Ранее мы писали, чем известен район Померки на севере Харькова.

Вас также могут заинтересовать новости: