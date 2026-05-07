Бывшая сотрудница отеля предупредила гостей об ошибке, способной испортить им отдых

Речь идет о правильном подходе к бронированию столиков в ресторанах или СПА-процедур.

Даже выбрав идеальный отель, туристы могут совершить одну досадную ошибку, способную разрушить, отметила бывшая сотрудница рецепции отеля, а сейчас тревел-журналистка Эми Джонс.

В своем материале для Express она предупредила туристов, что очень важно вовремя бронировать столики в отельных ресторанах и СПА-процедуры.

"Что бы ни просили гости, каким бы странным или необычным это ни было, мы делали все возможное, чтобы это осуществить – даже если это означало разбрасывание конфетти в форме сердечек по комнате в 11-ть вечера. Однако был один вопрос, совершенно не зависящий от нас, и это была ошибка, которую гости повторяли снова и снова", – отметила Джонс.

Она вспоминает, что в их отеле было два варианта питания: уютный паб, где подавали сытные традиционные блюда, и более высококлассный ресторан с меню à la carte. Гости постоянно не понимали, несмотря на бесконечные напоминания по электронной почте, что бронирование абсолютно необходимо.

"Количество случаев, когда гости приезжали, не забронировав столик на ужин, было, честно говоря, поразительным. Мне приходилось в неловкой ситуации сообщать им, что оба ресторана полностью заняты в выходные дни. Неизбежно это вызывало у гостей горькое разочарование – и многие прямо обвиняли нас в том, что мы не смогли их разместить", – посетовала тревел-эксперт.

Она поясняет, что довольно часто рестораны на территориях отелей работают не только на постояльцев, а потому бронирование столиков на ужин не гарантируется автоматически для гостей, проживающих в отеле.

"Просто наличие номера не дает вам приоритетного доступа к столикам в ресторане. Многих удивляет то, что большинство ресторанных заведений при отелях также принимают гостей, не проживающих в них – они работают по стандартной системе бронирования", – отметила Джонс.

По ее словам, в частности, заранее стоит бронировать столики на самое популярное время – вечер пятницы или субботы, а также обед воскресенья.

Аналогичные рекомендации она дала и на организацию СПА-процедур.

"Как правило, места для процедур не резервируются автоматически – даже если вы приобрели пакет СПА-отдыха. Вам все равно нужно заранее забронировать места для процедур, особенно если вы приезжаете в выходные дни, когда спрос высок. В конце концов, нет ничего более разочаровывающего, чем спланировать особенные выходные и обнаружить, что вы не можете поужинать в ресторане на территории отеля, которого так ждали, или насладиться столь необходимой СПА-процедурой", – добавила девушка.

