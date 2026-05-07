Списание вагонов по возрасту может ударить по экономике и безопасности Украины, – УСПП

Сокращение вагонного парка автоматически приведет к потере конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках.

Жесткое применение предельных сроков службы вагонов может привести к масштабному сокращению рабочего парка, дефициту подвижного состава и росту логистических затрат для украинской экономики в условиях войны. Об этом заявил Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и призвал Министерство развития общин и территорий пересмотреть действующие правила продления срока эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующее письмо вице-премьер-министру Алексею Кулебе находится в распоряжении редакции.

В настоящее время в Украине действует норма, согласно которой фактическое прекращение использования вагонов должно наступить сразу после завершения установленного заводом-производителем срока службы. Но такой подход, основанный преимущественно на календарных ограничениях и не учитывающий реальное техническое состояние вагонов и современные возможности вагоноремонтной отрасли, является некорректным – ведь ключевым критерием безопасной эксплуатации должен быть не возраст вагона, а результаты технической диагностики и наличие остаточного ресурса.

"Международная практика показывает, что в большинстве стран решение о дальнейшей эксплуатации подвижного состава не принимается исключительно на основании календарного возраста вагона. Учитывается именно его техническая пригодность и результаты независимого инженерного обследования", – поясняют в обращении.

Жесткое списание вагонов только на основе возраста может привести к структурному дефициту подвижного состава – а это особенно критично для Украины во время войны и будущего восстановления. Ведь достаточное количество грузовых вагонов необходимо для стабильной работы горно-металлургического комплекса, аграрного сектора, химической промышленности, производства стройматериалов, поддержки экспортной логистики и перевозки стратегических грузов для оборонного сектора.

В документе подчеркивается, что сокращение вагонного парка автоматически будет означать рост логистических затрат для бизнеса и потерю конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках.

УСПП предлагает внести в приказ №647 ряд изменений – в частности, разрешить продление срока эксплуатации вагонов сверх нормативного срока при условии успешного прохождения комплексного технического обследования и подтверждения безопасного технического состояния.

Также бизнес предлагает предоставить право проводить диагностические, ремонтные и регистрационные операции не только структурам "Укрзализныци", но и специализированным аккредитованным организациям, имеющим соответствующую техническую базу и сертифицированный персонал. На период действия военного положения и шесть месяцев после его завершения такие функции предлагается оставить за профильным институтом "Укрзализныци".

Отдельно УСПП призывает правительство создать механизм аккредитации предприятий, уполномоченных проводить техническую инспекцию и подтверждение возможности продолжения эксплуатации вагонов, и разработать государственную программу восстановления и развития транспортного комплекса Украины – с отдельными механизмами стимулирования обновления парка подвижного состава.