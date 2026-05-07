Подорожали в разы: аналитик рассказал, какие бюджетные монеты приносят наибольший доход

Монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр" с конца апреля уже подорожала более чем в 10 раз.

Некоторые памятные монеты Национального банка из недрагоценных металлов за довольно короткое время значительно растут в цене.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в колонке для портала "Минфин" рассказал, что спрос на украинские памятные монеты (как недорогие позиции, так и монеты из драгоценных металлов) на всех продажах Нацбанка традиционно настолько велик, что уже через 5 минут после старта продаж практически все позиции полностью распродаются.

Бесспорным "хитом" для нумизматов, по словам аналитика, стала монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр", которая на старте продаж НБУ 30 апреля стоила 190 гривен, а сейчас ее стоимость на коллекционных площадках уже взлетела до 2 400−2 700 гривен, то есть более чем в 10 раз.

Другая популярная среди бюджетных – монета "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!". Ее начальная стоимость составляла 199 грн, а сейчас на аукционных площадках продавцы хотят за нее не менее от 390 до 500 гривен.

"Очень популярной у нумизматов и инвесторов среди монет, продаваемых Нацбанком в последние дни, стала монета из нейзильбера номиналом 5 гривен "Тем, кто спас мир. 40 лет Чернобыльской катастрофе", – сообщил Козырев.

По его словам, стоимость этой памятной монеты уже выросла с 242 грн до 550-750 грн, то есть в 1,7−2,3 раза больше первоначального вложения.

Также аналитик рассказал, что неплохой инвестицией можно считать приобретение монеты выпуска 2022 года "Ой в лугу красная калина". Она стоила 198 грн, а сейчас ее цена в среднем составляет 300 грн.

"Отличный патриотический подарок или просто сувенир; эти монеты хорошо расходятся среди украинцев даже в условиях войны. А качественное исполнение и сам сюжет давно заслужили уважение среди нумизматов", – отметил Козырев.

Он добавил, что больших денег на этой монете не заработать, но 10−20% доходности она инвестору обеспечит даже при большом тираже в 250 000 штук.

В конце 2025 года Национальный банк выпустил обновленную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Монета имеет номинал 20 гривен и изготовлена из золота 900 пробы.

